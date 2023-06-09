Про це свідчать дані митниці, з якими ознайомився Reuters.

Видання зазначає, що хоч дії Acer не є незаконними, проте вони відрізняються від дій його головних західних конкурентів, таких як Dell і HP, котрі припинили поставки ще в лютому та квітні минулого року після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Дані комерційної торгівлі показують, що обладнання виробництва Acer постачалося до Росії як через зареєстровану у Швейцарії дочірню компанію Acer, так і через низку служб доставки на замовлення цієї дочірньої компанії.

Оскільки продажі здійснювались за межами Тайваню, такі операції не порушували санкції Тайбею проти Росії, а також не стосувалися товарів, експорт яких обмежено антиросійськими санкціями Швейцарії, що віддзеркалюють обмеження Європейського Союзу.

Водночас зауважує Reuters, 8 квітня минулого року компанія заявила: "Через останні події Acer вирішила призупинити свій бізнес у Росії".

Відповідаючи на питання про продовження експорту у РФ через швейцарську дочірню компанію Acer Sales International SA, головний офіс компанії на Тайвані зазначив, що "Acer суворо дотримуємося встановлених міжнародних норм і торгових вимог щодо експорту в Росію".

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Також додається, що у відповіді йдеться про те, що швейцарська дочірня компанія "не постачала жодних ноутбуків або настільних комп’ютерів до Росії з 8 квітня минулого року", але вона поставила "обмежену кількість дисплеїв і аксесуарів на російський ринок для побутового цивільного використання із дотриманням міжнародних санкцій".

Зазначається, що Acer не повідомила, чому вона продовжує доставляти свої товари до РФ, попри заяви про призупинення бізнесу там.

Співрозмовник Reuters, знайомий із деталями поставок, на умовах анонімності повідомив, що продукти Acer, включаючи монітори ПК і ноутбуки, продовжували поставлятися в Росію і після квітня 2022 року.

Водночас в агенції зауважили, що їм не вдалося встановити, звідки походять деякі товари Acer, які все ще можна знайти в продажу в Росії, і коли вони прибули в країну.

Швейцарські санкції, що відповідають ЄС, дозволяли експортувати портативні комп’ютери та комп’ютерні компоненти до Росії до 16 грудня 2022 року. Після цієї дати компанія Acer не здійснювала поставок заборонених товарів до Росії зі Швейцарії.

У компанії повідомили Reuters, що, можливо, імпортери в Росії закуповували продукцію Acer із третіх країн, а російський підрозділ Acer відповів, що "нічого не змінилося" після заяви від квітня 2022 року.

Окрім цього, за даними консалтингової компанії IDC Russia, в четвертому кварталі 2021 року на Acer припало 18,5% усіх ПК, проданих у Росії, а на HP і Dell – 20,8%.