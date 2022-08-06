Те, що відбувається на Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм від РФ, – Єрмак

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вся ядерна галузь РФ має опинитися під санкціями, а сама Росія - у списку країн-спонсорів тероризму", - відзначив Єрмак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський засудив обстріл Запорізької АЕС і закликав ввести санкції проти всієї російської атомної галузі

Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та вгатили по магістралі з воднем для ЗАЕС

Через обстріл окупантами промислового майданчика Запорізької АЕС було відключено один енергоблок

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