Те, що відбувається на Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм від РФ, – Єрмак
Дії росіян на Запорізькій АЕС рівнозначні ядерному тероризму
Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Вся ядерна галузь РФ має опинитися під санкціями, а сама Росія - у списку країн-спонсорів тероризму", - відзначив Єрмак.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський засудив обстріл Запорізької АЕС і закликав ввести санкції проти всієї російської атомної галузі
- Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та вгатили по магістралі з воднем для ЗАЕС
- Через обстріл окупантами промислового майданчика Запорізької АЕС було відключено один енергоблок
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