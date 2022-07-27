Про це Олег Ніколенко розповів в інтерв'ю The Irish Times.

"Їм (росіянам. - Ред.) байдуже до своїх солдатів", — заявив речник МЗС України. - З поля бою трупи не забирають. У нас стільки тіл російських солдатів. Їх зберігають в морозильних камерах. Ми чекаємо, коли Росія їх забере. Не беруть, бо, за їхнім законодавством, родина кожного загиблого бійця отримує сім мільйонів російських рублів. Коли солдат пропав, відсутність тіла означає відсутність грошей".

Газета пише, що, на думку Ніколенка, поводження з російськими солдатами має бути "червоною ганчіркою" для українців, які можуть спокуситися змиритися з російською окупацією. "Якщо вони так ставляться до власних військових, то як би вони ставилися до людей на окупованих територіях? Вони ніяк не поважатимуть це населення, тому що те, що вони роблять зі своїм народом, є неприпустимим і немислимим".

"Після злочинів у Бучі, Ірпені та Маріуполі... ми побачили, що Росії не можна довіряти… Офіційна позиція полягає в тому, що Україна зацікавлена ​​в переговорах, тому що кожна війна закінчується шляхом переговорів. Але поки що ми не бачимо готовності Росії вести переговори сумлінно. Кінцева мета – звільнити всі наші території від російської окупації, включаючи Крим і Донбас", - підсумував Ніколенко.

Наприкінці червня BBC визначила імена 4 тисяч російських солдатів, які загинули в Україні.

На крейсері "Москва", потопленому українськими ракетами, загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ.

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