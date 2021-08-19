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Тебе туди за сало взяли?, - на футболіста збірної України на Євро-2020 накинулись посеред матчу УПЛ

19 серпня, 2021 четвер
20:18
Спорт Георгій Судаков

Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков розповів, як просто на футбольному полі його розкритикували за виступ у збірній України на Євро-2020

Про це повідомляє "Трибуна".

У матчі "Шахтар" - "Дніпро-1" один з гравців дніпрян поглумився над Судаковим, який вийшов на поле з лавки запасних.

"Зі збірною для мене це загадка, тому що я мало грав в клубі. Багато хто обурювався, чому мене викликали, за які заслуги. Один момент був дуже неприємний. Ми грали з "Дніпром-1". Я виходив на заміну і один їхній футболіст до мене повертається і каже: "А тебе що, в збірну за сало взяли?". Ось це мені тоді було неприємно. Я про це трохи задумався вперше. А коли вже потрапив до збірної і почав тренуватися - перестав думати. До останнього не вірив, що поїду на Євро-2020, - розповів Судаков.

18-річний Георгій Судаков дебютував за збірну України цього року. Андрій Шевченко включив його у заявку на Євро-2020, але півзахисник так і не вийшов на поле.

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футбол
Шахтар
Збірна України
Дніпро-1
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