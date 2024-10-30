Електронні листи "від податкової": Держспецзв'язку виявила хвилю кібератак на українських бухгалтерів
Урядова команда CERT-UA виявила нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
За інформацією фахівців, зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України.
"Згадані листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс, на якому розміщений архів. Відкриття його вмісту призведе до встановлення на комп'ютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього", - йдеться у повідомленні.
В зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких працюють із системами дистанційного банківського обслуговування.
"В деяких випадках, від моменту ураження до моменту викрадення коштів може проходити не більше ніж година", - додали у відомстві.
У Держспецзв'язку зазначили, що до атаки причетне угрупування DaVinci Group ("UAC-0050" за українською класифікацією).
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