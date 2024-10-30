Електронні листи "від податкової": Держспецзв'язку виявила хвилю кібератак на українських бухгалтерів

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

За інформацією фахівців, зловмисники розсилають електронні листи, що імітують повідомлення від Державної податкової служби України.

"Згадані листи містять PDF-документи з посиланням на файловий сервіс, на якому розміщений архів. Відкриття його вмісту призведе до встановлення на комп'ютері шкідливої програми, яка надає зловмисникам віддалений доступ до нього", - йдеться у повідомленні.

В зоні ризику перебувають бухгалтери підприємств, на комп'ютерах яких працюють із системами дистанційного банківського обслуговування.

"В деяких випадках, від моменту ураження до моменту викрадення коштів може проходити не більше ніж година", - додали у відомстві.

У Держспецзв'язку зазначили, що до атаки причетне угрупування DaVinci Group ("UAC-0050" за українською класифікацією).