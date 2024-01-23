Глушить FPV-дрони: Федоров розповів про українську розробку окопного РЕБ

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він розповів, що така система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 МГц, тому російський FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і, як наслідок - стає некерованим. Радіус роботи - від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона - 3 000 м.

Федоров зауважив, система після ввімкнення починає швидко працювати - їй для цього потрібно не більш ніж 0,5 секунди.

"Обладнання вже активно використовують українські військові. Вони називають AD Counter FPV одним з найякісніших портативних РЕБ. Одна з переваг системи - вона легка, без акумулятора важить 3 кг, а ще в неї є тринога, тому її зручно встановлювати на машини", - написав він.

Міністр цифрової трансформації додав, що розробники створили ще одну модифікацію AD Counter FPV за запитом військових. Вона має форму рюкзака.

"Її також активно використовують військові, вона зарекомендувала себе як незамінна річ", - акцентував Федоров.