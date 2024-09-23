Ілон Маск розповів, скільки космічних кораблів SpaceX планує запустити на Марс протягом двох років
Ілон Маск оголосив, що SpaceX планує запустити близько п'яти Starship на Марс протягом наступних двох років з метою вивчення його поверхні та підготовки до майбутніх пілотованих місій
Про він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
За словами Маска, якщо всі 5 безпілотних місій будуть успішними, перші пілотовані польоти на Марс можуть відбутися вже через чотири роки. Однак, якщо виникнуть проблеми, то пілотовані місії доведеться відкласти ще на два роки.
"Подорожувати з Землі на Марс можна лише кожні два роки, коли планети вирівнюються. Це збільшує складність завдання, але також слугує імунітетом для Марса від багатьох катастрофічних подій на Землі", - пояснив мільярдер.
Також компанія планує збільшувати кількість космічних кораблів, що подорожують на Марс, в геометричній прогресії, щоб зрештою відправити на Червону планету тисячі людей.
"Ми хочемо дати можливість кожному, хто хоче стати космічним мандрівником, відправитися на Марс! Це означає, що ви, ваша сім'я або друзі - будь-хто, хто мріє про великі пригоди", - заявив Маск.
Водночас він висловив стурбованість щодо надмірної бюрократії в США, яка може затримати реалізацію програми Starship. За його словами, надмірна бюрократія вже негативно впливає на багато важливих проєктів у країні.
"Одне з моїх найбільших занепокоєнь зараз - це те, що програму Starship душить гора урядової бюрократії, яка зростає з кожним роком", - додав він.
"Якщо ми не зможемо подолати бюрократичні бар'єри, то ми ризикуємо приректи людство на загибель", - зазначив Маск.
На його переконання, бюрократія в країні зростатиме за правління Демократичної партії.
"Хоча я маю багато занепокоєнь щодо потенційного режиму Камали, мене найбільше вражає те, що бюрократія, яка зараз душить Америку, гарантовано зростатиме за правління Демократичної партії. Це зруйнує марсіанську програму і прирече людство на загибель", - зауважив він.
- 26 липня дослідники з NASA заявили, що марсохід Perseverance знайшов на Марсі скелю, що має особливості, які дозволяють припустити, що на планеті могло існувати життя мільярди років тому.
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