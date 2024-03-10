Іран та Росія спільно працюватимуть зі штучним інтелектом

Про це повідомляє іранська державна інформагенція IRNA.

Меморандум був підписаний представником штабу Ісламської Республіки Іран з розвитку технологій штучного інтелекту і робототехніки Бехруз Мінаї та очільником комісії з реалізації Кодексу етики в галузі ШІ Андрієм Незнамовим.

Як зазначили у виданні, підписання цього документа є важливим кроком у сфері етики ШІ, оскільки етика - вкрай важлива тема для обох країн.

"Підписання Меморандуму ознаменує новий крок не тільки в технологічному, а й культурному діалозі Росії та Ірану", - йдеться в повідомленні.