Іран та Росія спільно працюватимуть зі штучним інтелектом
Іран і Росія підписали меморандум про співпрацю з розвитку технологій штучного інтелекту
Про це повідомляє іранська державна інформагенція IRNA.
Меморандум був підписаний представником штабу Ісламської Республіки Іран з розвитку технологій штучного інтелекту і робототехніки Бехруз Мінаї та очільником комісії з реалізації Кодексу етики в галузі ШІ Андрієм Незнамовим.
Як зазначили у виданні, підписання цього документа є важливим кроком у сфері етики ШІ, оскільки етика - вкрай важлива тема для обох країн.
"Підписання Меморандуму ознаменує новий крок не тільки в технологічному, а й культурному діалозі Росії та Ірану", - йдеться в повідомленні.
- 8 березня повідомлялось, що російська армія використовує іранський безпілотник Mohajer-6, який збирає розвідувальну інформацію на користь РФ над Чорним морем.
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