Мінцифра відзвітувала про роботу над еАкцизом. Деталі
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що розробили технічні вимоги для системи еАкциз
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Мінцифри.
"Активно працюємо над упровадженням еАкцизу. Розробили та опублікували технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів. Українці можуть ознайомитися із функціоналом майбутньої системи та механізмом розрахунків акцизного податку", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві впевнені, що еАкциз допоможе бізнесу захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростить процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини. Один з пріоритетів проєкту - діалог між бізнесом і державою.
"Працюємо, щоб Україна не втрачала кошти через тіньовий ринок алкоголю та тютюну", - наголошує Мінцифри.
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