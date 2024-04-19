Мінцифра відзвітувала про роботу над еАкцизом. Деталі

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Мінцифри.

"Активно працюємо над упровадженням еАкцизу. Розробили та опублікували технічні вимоги для створення системи обігу алкогольних і тютюнових виробів. Українці можуть ознайомитися із функціоналом майбутньої системи та механізмом розрахунків акцизного податку", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві впевнені, що еАкциз допоможе бізнесу захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростить процедуру отримання акцизних марок без зайвих візитів до податкової та паперової тяганини. Один з пріоритетів проєкту - діалог між бізнесом і державою.

"Працюємо, щоб Україна не втрачала кошти через тіньовий ринок алкоголю та тютюну", - наголошує Мінцифри.