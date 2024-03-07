Мін'юст США звинувачує працівника Google у викраданні технологій ШІ та роботі на китайську компанію
За звинуваченням міністерства юстиції США, інженер Google таємно викрадав секретні технології штучного інтелекту, водночас працюючи на китайську компанію
Про це повідомляє Business Insider.
Лінвей Дінг, 38-річний інженер компанії Google, отримав звинувачення від мін’юсту США у викраданні технологій ШІ, а саме - 500 файлів, у яких міститься інформація про застосування штучного інтелекту центром обробки даних ШІ Google.
В той самий час Дінг працював на китайську компанію - з 2022 року. За даними прокурорів, роботодавець у Китаї міг запропонувати понад $14 тис. місячної заробітної плати. Згодом фахівець створив власний стартап, не повідомивши про це Google.
Зазначено, що Дінг просив колег підміняти його на роботі в Google в США, аби у компанії не дізналися про його таємну діяльність.
Фахівець почав працювати в Google у 2019 році. Відповідно до обов'язків, Дінг мав доступ до таємної інформації про моделі штучного інтелекту, а також про те, як працює нейромережа та яким чином застосовують ШІ.
"Через посадові обов’язки Дінга він мав дозвіл на доступ до конфіденційної інформації Google, пов’язаної з апаратною інфраструктурою, програмною платформою, а також моделями штучного інтелекту та додатками, які вони підтримували", - зазначено у звинуваченні.
Якщо інженера визнають винним, він може отримати штраф у розмірі $250 тис. Йому також загрожуватиме 10 років за ґратами.
- 15 лютого модель штучного інтелекту Gemini від корпорації Google стала доступною на мобільних пристроях iOS і Android за межами США: запуск триватиме кілька днів.
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