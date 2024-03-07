Мін'юст США звинувачує працівника Google у викраданні технологій ШІ та роботі на китайську компанію

Про це повідомляє Business Insider.

Лінвей Дінг, 38-річний інженер компанії Google, отримав звинувачення від мін’юсту США у викраданні технологій ШІ, а саме - 500 файлів, у яких міститься інформація про застосування штучного інтелекту центром обробки даних ШІ Google.

В той самий час Дінг працював на китайську компанію - з 2022 року. За даними прокурорів, роботодавець у Китаї міг запропонувати понад $14 тис. місячної заробітної плати. Згодом фахівець створив власний стартап, не повідомивши про це Google.

Зазначено, що Дінг просив колег підміняти його на роботі в Google в США, аби у компанії не дізналися про його таємну діяльність.

Фахівець почав працювати в Google у 2019 році. Відповідно до обов'язків, Дінг мав доступ до таємної інформації про моделі штучного інтелекту, а також про те, як працює нейромережа та яким чином застосовують ШІ.

"Через посадові обов’язки Дінга він мав дозвіл на доступ до конфіденційної інформації Google, пов’язаної з апаратною інфраструктурою, програмною платформою, а також моделями штучного інтелекту та додатками, які вони підтримували", - зазначено у звинуваченні.

Якщо інженера визнають винним, він може отримати штраф у розмірі $250 тис. Йому також загрожуватиме 10 років за ґратами.