"Мобільний інтернет стане кращим і швидшим": Рада ухвалила законопроєкт

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Завдяки новим нормам мобільний інтернет стане швидшим і якіснішим, а користувачі зможуть самостійно перевіряти його параметри. Згідно з новими правилами, швидкість інтернету стане офіційним показником якості послуг. Для неї буде встановлено мінімальні стандарти — конкретну кількість мегабітів на секунду, яких оператори повинні дотримуватися.



Українці зможуть перевіряти якість мобільного інтернету безпосередньо через смартфони, а зібрані дані автоматично надсилатимуться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).



«Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету повідомимо згодом», — зазначили у міністерстві.



Окрім цього, буде скасовано мораторій на перевірку виконання умов ліцензій, що, за прогнозами Мінцифри, стимулюватиме операторів активніше розбудовувати мережі у сільській місцевості та зменшувати зони без зв’язку.



Також законопроєкт передбачає, що національний роумінг залишиться чинним і після завершення воєнного стану — українці зможуть користуватися мережею інших операторів у разі потреби.