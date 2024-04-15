OpenAI відкрив офіс у Токіо для партнерства з японським бізнесом

Про це повідомляє Reuters.

Стартап у сфері штучного інтелекту, який запустив свій чат-бот ChatGPT наприкінці 2022 року, має намір знайти нові джерела доходу й збільшити їх по всьому світі.

"Це лише перший крок у тому, що, я сподіваюся, стане довгостроковим партнерством з народом Японії, урядовими лідерами, бізнесом і науково-дослідними установами", - сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман у відеозверненні в межах презентації для японського бізнесу з приводу відкриття офісу компанії.

Зазначено, що цього місяця Альтман і головний операційний директор OpenAI Бред Лайткап для презентації бізнесу та його планів прийняли сотні керівників компаній зі списку Fortune 500 у Сполучених Штатах Америки й Великій Британії.

У 2023 році гендиректор OpenAI розповідав про розгляд можливостей відкриття офісу компанії в Японії після зустрічі з прем'єр-міністром Фуміо Кішидою. Reuters зазначає, що стартап водночас відкрив офіси у таких містах як Дублін і Лондон.

"Японія сподівається скористатися перевагами штучного інтелекту, оскільки вона намагається конкурувати з Китаєм, прискорити перехід до цифрових послуг і зменшити дефіцит робочої сили", - йдеться у матеріалі.

Відомо, що у списку японських клієнтів OpenAI є автовиробник Toyota Motor, виробник кондиціонерів Daikin Industries, а також місцеві органи влади.