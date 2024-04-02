Компанія OpenAI дозволила використовувати ChatGPT без реєстрації
Компанія OpenAI дозволила використовувати чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT без реєстрації
Про це йдеться на офіційній сторінці OpenAI.
В OpenAI зауважили, що незалежно від наявності облікового запису в налаштуваннях можна обрати, чи надає користувач дозвіл на використання запитів для навчання ChatGPT.
Також відтепер діють додаткові засоби захисту вмісту, як-от блокування підказок і генерацій у ширшому діапазоні категорій.
За словами розробників, створення облікового запису має багато переваг, зокрема можливість зберігати та переглядати історію чатів, ділитися ними та розблокувати додаткові функції, наприклад, голосові розмови та спеціальні інструкції.
"Від сьогодні ви можете миттєво використовувати ChatGPT, не реєструючись. Ми розгортаємо це поступово, щоб зробити ШІ доступним для всіх, хто цікавиться його можливостями".
За даними розробників, понад 100 мільйонів людей у 185 країнах щотижня використовують ChatGPT.
- OpenAI дозволила використовувати ChatGPT у військових цілях.
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