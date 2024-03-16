SpaceX будує супутникову мережу для американської розвідки, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, мережа будується бізнес-підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту на суму 1,8 мільярда доларів, підписаного у 2021 році з Національним розвідувальним управлінням (NRO).

Контракт SpaceX стосується нової потужної шпигунської системи з сотнями супутників, здатних знімати Землю.

У разі успіху, як зазначають джерела, ця програма значно розширить можливості уряду і військових США оперативно виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.

"Національне розвідувальне управління розробляє найбільш потужну, різноманітну і стійку космічну систему розвідки, спостереження і рекогносцировки, яку коли-небудь бачив світ", - заявив представник американської розвідки.

За інформацією трьох джерел, з 2020 року було запущено близько десятка прототипів на ракетах Falcon 9 компанії SpaceX.

У виданні зазначили, що перший прототип супутника Starshield, запущений у 2020 році, був частиною окремого контракту вартістю близько 200 мільйонів доларів, який допоміг SpaceX отримати наступний контракт на 1,8 мільярда доларів.

Згідно з урядовою базою даних об'єктів на орбіті США, кілька місій SpaceX розгорнули супутники, які ні компанія, ні уряд ніколи не визнавали.

Два джерела підтвердили, що це були прототипи для мережі Starshield.

Зокрема, мережа також покликана значно розширити можливості уряду США у сфері дистанційного зондування і складатиметься з великих супутників з датчиками зображення, а також більшої кількості супутників-ретрансляторів, які передаватимуть дані знімків та інші комунікації по мережі за допомогою міжсупутникових лазерів.

За словами трьох джерел, на супутниках-шпигунах будуть встановлені датчики, надані іншою компанією.