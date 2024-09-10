SpaceX готується до історичного запуску місії Polaris Dawn з екіпажем: планують перший приватний вихід у відкритий космос
У вівторок, 10 вересня, SpaceX здійснить запуск місії Polaris Dawn, яка відправить чотирьох членів екіпажу на рекордну відстань від Землі
Про це повідомляє SpaceX.
Запуск заплановано на вівторок, 10 вересня, з 4-годинним вікном, що розпочнеться о 07:38 за UTC (10:38 за Київським часом). Додаткові вікна для запуску передбачені о 09:23 за UTC та 11:09 за UTC (12:23 та 14:09 за Київським часом відповідно).
SpaceX повідомляє, що погода на 40% сприятлива.
Місія Polaris Dawn є історичною, оскільки космічний корабель Dragon досягне пікової висоти понад 1400 кілометрів, що вдвічі більше за висоту орбіти Міжнародної космічної станції. Це буде найдальше від Землі, куди потрапляли люди за останні 50 років, з часів "Аполлона".
Під час місії також відбудеться перший приватний вихід у відкритий космос. Члени екіпажу, серед яких командир Джаред Айзекман, пілот Скотт Потіт, інженер з космічних операцій SpaceX Са́ра Гілліс та медичний працівник SpaceX Анн Менон, проведуть 36 наукових експериментів, включаючи випробування лазерного зв'язку Starlink та дослідження впливу космосу на людський організм.
Поки Гілліс та Айзекман здійснюватимуть перший в історії цивільний вихід у відкритий космос, весь екіпаж Polaris Dawn перебуватиме у вакуумі, випробовуючи на міцність новий вдосконалений дизайн скафандра SpaceX.
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