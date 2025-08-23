Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
США придбали 10% акцій Intel: деталі угоди

Марія Науменко
23 серпня, 2025 субота
09:32
Технології Intel

У п’ятницю, 22 серпня, президент Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати придбали 9,9% акцій компанії Intel

Зміст

Про це пише Reuters.

Фінансування здійснено за рахунок 5,7 млрд доларів невикористаних грантів із закону CHIPS та ще 3,2 млрд доларів із програми Secure Enclave. Загалом угода гарантує Intel близько 10 млрд доларів на будівництво та розширення заводів у США.

Пакет із 433,3 млн акцій оцінюється у 8,9 млрд доларів за ціною 20,47 доларів за штуку, що приблизно на 4 долари нижче від ринкової вартості на закритті торгів.

У  виданні пояснили, що цей крок є частиною ширшої ініціативи, що перетворює державні гранти на акції, та свідчить про подальше втручання Білого дому у діяльність великих американських корпорацій.

Крім того, ця угода знаменує покращення відносин Трампа з генеральним директором Intel Ліп-Бу Таном. Раніше між ними виник конфлікт, коли Трамп публічно закликав Тана піти у відставку через конфлікт інтересів.

"Він прийшов, щоб зберегти свою роботу, а в підсумку дав нам 10 мільярдів доларів для Сполучених Штатів. Тож ми отримали 10 мільярдів доларів", — наголосив Трамп.

Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що Тан уклав угоду, "яка є справедливою для Intel і справедливою для американського народу".

  • У Білого дому у вівторок, 19 серпня, з'явився офіційний акаунт у TikTok: на ньому вже опублікували кілька відео, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом.
