Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології "Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok

"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok

Ольга Бабишена
20 серпня, 2025 середа
06:40
Технології TikTok

У Білого дому у вівторок, 19 серпня, з'явився офіційний акаунт у TikTok: на ньому вже опублікували кілька відео, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом

Зміст

Про це інформує Reuters. 

Новий акаунт @whitehouse запрацював у вівторок ввечері. На ньому опублікували перше відео, на якому президент Трамп заявляє: "Я ваш голос".

"Америко, ми повернулися! Як справи, TikTok?", - йдеться в описі. 

Речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила рішення запуску TikTok-акаунту бажанням доносити інформацію до ширшої аудиторії. 

"Адміністрація Трампа прагне донести історичні успіхи, яких президент Трамп досяг для американського народу, до якомога ширшої аудиторії та на якомога більшій кількості платформ. Повідомлення президента Трампа домінували в TikTok під час його президентської кампанії, і ми раді розвивати ці успіхи та комунікувати так, як це не робила жодна інша адміністрація раніше", - заявила вона. 

Reuters зазначає, що Трамп прихильний до цієї соцмережі, оскільки вважає, що  вона допомогла йому здобути підтримку серед молодих виборців під час виборів у листопаді 2024 року. Його особистий акаунт @realdonaldtrump має понад 15 мільйонів підписників.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагав від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни. Тодішній президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни. 

Згодом стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали до суду на США. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка могла набути чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомляли, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі.

Пізніше Верховний суд США відмовився задовольнити апеляцію TikTok щодо питань свободи слова. Це рішення відкрило шлях до виконання закону про заборону платформи у країні.

18 січня TikTok на якийсь час припинив роботу у США, втім  відновив її після вступу Трампа на посаду президента – новий глава США підписав указ про відтермінування заборони TikTok на 75 днів.

Наприкінці березня Трамп висловив упевненість у тому, що угоду про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance буде укладено до суботи, 5 квітня.

Проте 4 квітня Трамп продовжив роботу застосунку TikTok у державі на 75 днів та висловив сподівання на роботу з Китаєм, який "не дуже задоволений тарифами".

17 червня в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп продовжив на 90 днів термін для продажу американських активів TikTok.

Наприкінці червня Трамп заявив, що знайшов потенційного покупця для платформи TikTok. За його словами, йдеться про групу "дуже заможних людей". Згодом він повідомив, що 7 або 8 липня розпочне переговори з Китаєм щодо продажу TikTok. За його словами, сторони вже практично досягли угоди. 

Теги:
Новини
Світ
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Марина Клюєва
19 серпня, 2025 вiвторок
Гарантії безпеки, які пропонує Трамп, значно небезпечніші для РФ, ніж 5-та стаття НАТО, - Портников
Дональд Трамп
Автор Ксенія Золотова
19 серпня, 2025 вiвторок
Україна отримає багато землі, - Трамп
Армін Паппергер, голова концерну Rheinmetall
Автор Ксенія Золотова
12 серпня, 2025 вiвторок
Гендиректор Rheinmetall заявив, що будівництво заводу боєприпасів в Україні затримується через бюрократію
Київ
+16.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
20 серпня
08:04
без світла, свічка блекаут
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
08:01
OPINION
Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру
08:00
Аналітика
Бути частиною України: що змушує українців за кордоном діяти. Інсайти від ОПОРИ
07:48
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакує Україну БПЛА: на Сумщині 12 поранених, серед них є діти, на Одещині пошкоджено припортову інфраструктуру
07:36
Інфографіка
втрати ворога
За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
07:14
Огляд
Південна та Північна Корея
Незавершена війна: як протистояння двох Корей відлунює у глобальній безпеці та в Україні
07:01
Пресреліз
Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
06:12
Військові облігації
У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
05:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
01:24
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:51
Оновлено
війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 121 бій: Сили оборони відбили 40 атак на Покровському напрямку
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
22:23
Швейцарія
Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
20:49
газета_листоноша
У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт
20:27
Дональд Трамп
Якщо я потраплю в рай, однією з причин цього буде закінчення війни в Україні, - Трамп
20:01
OPINION
Європа більше не американський пиріг. І не російський
20:00
Туреччина
Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО
19:41
Трамп і Путін
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT
19:39
Ексклюзив
танк, зброя
Програма може розтягнутися на десятиріччя: Defense Express про план закупівлі у США зброї на $100 млрд для України
19:21
Засідання щодо санкцій РНБО проти Порошенка: суд оголосив перерву для ознайомлення з доказами
18:47
США депортували перших українських біженців
18:32
Скотт Бессент, міністр фінансів США
"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці
18:27
Зеленський
Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ
18:25
Олександр Мережко
Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту
18:25
Ексклюзив
москва в руїнах
Російська Федерація не доживе до весни без допомоги Китаю, - політолог Бобиренко
18:00
OPINION
Успішна Україна тепер в інтересах Європи
17:58
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Трансляції засідань Ради можуть повернутися вже з вересня, — нардеп Юрчишин
17:56
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
17:42
відновлення "Охматдиту"
У МОЗ розповіли, на якому етапі перебувають роботи з відновлення "Охматдиту"
17:17
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На війні проти України ліквідували брата депутата держдуми РФ від партії Путіна
17:02
Емманюель Макрон
Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон
16:26
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV