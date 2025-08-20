"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok

Про це інформує Reuters.

Новий акаунт @whitehouse запрацював у вівторок ввечері. На ньому опублікували перше відео, на якому президент Трамп заявляє: "Я ваш голос".

"Америко, ми повернулися! Як справи, TikTok?", - йдеться в описі.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила рішення запуску TikTok-акаунту бажанням доносити інформацію до ширшої аудиторії.

"Адміністрація Трампа прагне донести історичні успіхи, яких президент Трамп досяг для американського народу, до якомога ширшої аудиторії та на якомога більшій кількості платформ. Повідомлення президента Трампа домінували в TikTok під час його президентської кампанії, і ми раді розвивати ці успіхи та комунікувати так, як це не робила жодна інша адміністрація раніше", - заявила вона.

Reuters зазначає, що Трамп прихильний до цієї соцмережі, оскільки вважає, що вона допомогла йому здобути підтримку серед молодих виборців під час виборів у листопаді 2024 року. Його особистий акаунт @realdonaldtrump має понад 15 мільйонів підписників.

Заборона TikTok у США: що відомо

У лютому 2024 року група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.

5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагав від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни. Тодішній президент США Джо Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу TikTok у США, а згодом палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.

Згодом стало відомо, що TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали до суду на США. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що не варто забороняти платформу TikTok протягом "деякого часу", згадавши про результати охоплень свого контенту під час передвиборчої кампанії. Він також звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка могла набути чинності за день до його інавгурації.

14 січня повідомляли, що офіційні особи Китаю розглядають можливість продажу американського підрозділу TikTok мільярдеру Ілону Маску, якщо компанія не зможе уникнути заборони соцмережі.

Пізніше Верховний суд США відмовився задовольнити апеляцію TikTok щодо питань свободи слова. Це рішення відкрило шлях до виконання закону про заборону платформи у країні.

18 січня TikTok на якийсь час припинив роботу у США, втім відновив її після вступу Трампа на посаду президента – новий глава США підписав указ про відтермінування заборони TikTok на 75 днів.

Наприкінці березня Трамп висловив упевненість у тому, що угоду про продаж TikTok американському покупцю з китайською компанією ByteDance буде укладено до суботи, 5 квітня.

Проте 4 квітня Трамп продовжив роботу застосунку TikTok у державі на 75 днів та висловив сподівання на роботу з Китаєм, який "не дуже задоволений тарифами".

17 червня в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп продовжив на 90 днів термін для продажу американських активів TikTok.

Наприкінці червня Трамп заявив, що знайшов потенційного покупця для платформи TikTok. За його словами, йдеться про групу "дуже заможних людей". Згодом він повідомив, що 7 або 8 липня розпочне переговори з Китаєм щодо продажу TikTok. За його словами, сторони вже практично досягли угоди.