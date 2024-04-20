"Суперечило б свободі слова": Ілон Маск проти заборони TikTok у США

Про це він написав у соцмережі Х.

Він зазначив, що на його думку TikTok не повинен бути заборонений у США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі Х.

"Це суперечило б свободі слова та вираженню поглядів. Це не те, за що виступає Америка", - наголосив він.