"Суперечило б свободі слова": Ілон Маск проти заборони TikTok у США
Американський бізнесмен Ілон Маск виступив проти заборони соціальної мережі TikTok у США: на його думку, це суперечило б свободі слова
Про це він написав у соцмережі Х.
Він зазначив, що на його думку TikTok не повинен бути заборонений у США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі Х.
"Це суперечило б свободі слова та вираженню поглядів. Це не те, за що виступає Америка", - наголосив він.
- У лютому група законодавців закликала міністерство торгівлі США внести ByteDance, материнську компанію TikTok, до списку експортного контролю, аби запобігти отриманню доступу до американського програмного забезпечення.
- 5 березня до конгресу США внесли законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від соцмережі TikTok, щоб уникнути заборони відеозастосунку на території країни.
- 9 березня Байден заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу соцмережі TikTok у США, а згодом Палата представників ухвалила законопроєкт, яким використання TikTok може бути заборонене на території країни.
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