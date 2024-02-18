Telegram не менш загрозливий, ніж ВКонтакте, - експертка зі стратегічних комунікацій Цибульська

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"Сьогодні ми не можемо порахувати жертв інформаційної війни. Варто тільки згадати, який був скандал, коли ми закривали ВКонтакте та Однокласники. Ці соціальні мережі були під повним контролем ФСБ з 2014 року", - пояснила Цибульська.

Експертка наголосила, що Telegram має бути заборонений для користування на території України

"Коли в Україні було заборонено соціальні мережі ВКонтакте й Однокласники, було багато тих, хто хотів дивитись безплатний контент і далі користуватись цими мережами. Втім, пройшов певний час і суспільство змогло перемикнутися й зрозуміло, що є інші соціальні мережі. Тому, я сподіваюсь, що щось подібне станеться з Telegram. Оскільки ця мережа несе не менші загрози, ніж ВКонтакте. А ми чудово знаємо про наслідки дії ВКонтакте для українців. Зокрема, викрадення геолокації наших військових та персональних даних. Насправді це відбувається і в Telegram", - додала вона.