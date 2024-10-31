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У Мінсоцполітики попередили про фейкові посилання на отримання "1 тис. грн від держави"

Юлія Лаврук
31 жовтня, 2024 четвер
16:08
Технології На фото людина, що працює за комп'ютером

У мережі поширюють фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави

Зміст

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

У Міністерстві закликали не довіряти таким повідомленням та не переходити за відповідними посиланнями.

"Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що вся інформація щодо оформлення грошової підтримки в 1 тис. грн буде розміщена на офіційних урядових ресурсах, а можливість отримати кошти буде здійснюватися через офіційний застосунок "Дія".

  • Урядова команда CERT-UA виявила нову хвилю фішингових атак, спрямованих на бухгалтерів українських підприємств.
Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
хакер
хакерські атаки
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