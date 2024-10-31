У Мінсоцполітики попередили про фейкові посилання на отримання "1 тис. грн від держави"
У мережі поширюють фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави
Про це повідомляє Мінсоцполітики.
У Міністерстві закликали не довіряти таким повідомленням та не переходити за відповідними посиланнями.
"Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що вся інформація щодо оформлення грошової підтримки в 1 тис. грн буде розміщена на офіційних урядових ресурсах, а можливість отримати кошти буде здійснюватися через офіційний застосунок "Дія".
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