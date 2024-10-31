У Мінсоцполітики попередили про фейкові посилання на отримання "1 тис. грн від держави"

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

У Міністерстві закликали не довіряти таким повідомленням та не переходити за відповідними посиланнями.

"Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що вся інформація щодо оформлення грошової підтримки в 1 тис. грн буде розміщена на офіційних урядових ресурсах, а можливість отримати кошти буде здійснюватися через офіційний застосунок "Дія".