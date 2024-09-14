Як вибрати і створити рапорт в застосунку Армія+: пояснення від Міноборони
Міністерство оборони України показало відеоінструкцію із алгоритмом створення електронних рапортів у застосунку Армія+
Відповідне відео опублікували на Youtube-каналі Міноборони.
У відеоролику дали відповіді на наступні питання:
- як вибрати потрібний рапорт;
- як створити рапорт, використовуючи підказки;
- що робити, якщо не знаєте Армія ID командира;
- як скасувати створення рапорту.
"Діліться цим відео зі своїми побратимами, у яких виникають труднощі під час створення електронних рапортів у Армія+. Ставайте частиною цифрової трансформації українського війська в армію майбутнього!", - наголошують в Міноборони.
У відомстві також зазначили, що завантажувати застосунок Армія+ варто лише у Play Market та App Store. Посилання доступні також на офіційній сторінці застосунку.
"Не довіряйте стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у мессенджерах та соцмережах", - додали в Міноборони.
- 8 серпня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром оборони Рустемом Умєровим презентували платформу Армія+.
- На початку вересня пресслужба Генштабу повідомила, що у застосунку "Армія+" успішно пройшли авторизацію 150 тис. українських військовослужбовців.
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