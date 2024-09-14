Як вибрати і створити рапорт в застосунку Армія+: пояснення від Міноборони

Відповідне відео опублікували на Youtube-каналі Міноборони.

У відеоролику дали відповіді на наступні питання:

як вибрати потрібний рапорт;

як створити рапорт, використовуючи підказки;

що робити, якщо не знаєте Армія ID командира;

як скасувати створення рапорту.

"Діліться цим відео зі своїми побратимами, у яких виникають труднощі під час створення електронних рапортів у Армія+. Ставайте частиною цифрової трансформації українського війська в армію майбутнього!", - наголошують в Міноборони.

У відомстві також зазначили, що завантажувати застосунок Армія+ варто лише у Play Market та App Store. Посилання доступні також на офіційній сторінці застосунку.

"Не довіряйте стороннім сайтам та неперевіреним посиланням у мессенджерах та соцмережах", - додали в Міноборони.