Про це інформують на сайті обсерваторії.

На світлині космічного телескопа NASA/ESA Hubble молода зірка. Окрім ядра, видно потоки газу, пилу й матерії, які розповсюджуються зі швидкістю до 350 кілометрів на секунду.

Повідомляється, що зоряний об’єкт знаходиться на відстані понад 9 тисяч світлових років від нас у сузір’ї Тельця.

"Цей об’єкт, відомий астрономам як IRAS 05506+2414, є прикладом вибухової події, спричиненої руйнуванням масивної молодої зоряної системи. Якщо так, то це буде лише другий подібний приклад. Зазвичай закручені диски матеріалу, що оточує молоду зірку, направляються в подвійні потоки газу та пилу із зірки. Однак у випадку IRAS 05506+2414 віялоподібні бризки матеріалу, що рухаються зі швидкістю до 350 кілометрів на секунду, поширюються назовні від центру цього зображення", - йдеться в повідомленні

Нині астрономи ще вивчають зірку IRAS 05506+2414.