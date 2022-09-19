Телескоп NASA показав молоду зірку в сузір’ї Тельця
Космічний телескоп NASA - Hubble сфотографував молоду зірку, яка розташована в сузір’ї Тельця
Про це інформують на сайті обсерваторії.
На світлині космічного телескопа NASA/ESA Hubble молода зірка. Окрім ядра, видно потоки газу, пилу й матерії, які розповсюджуються зі швидкістю до 350 кілометрів на секунду.
Повідомляється, що зоряний об’єкт знаходиться на відстані понад 9 тисяч світлових років від нас у сузір’ї Тельця.
"Цей об’єкт, відомий астрономам як IRAS 05506+2414, є прикладом вибухової події, спричиненої руйнуванням масивної молодої зоряної системи. Якщо так, то це буде лише другий подібний приклад. Зазвичай закручені диски матеріалу, що оточує молоду зірку, направляються в подвійні потоки газу та пилу із зірки. Однак у випадку IRAS 05506+2414 віялоподібні бризки матеріалу, що рухаються зі швидкістю до 350 кілометрів на секунду, поширюються назовні від центру цього зображення", - йдеться в повідомленні
Нині астрономи ще вивчають зірку IRAS 05506+2414.
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