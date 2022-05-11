Темпи накопичення військових резервів Росії зростатимуть, - військовий експерт Сунгуровський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Темпи накопичення резервів в Росії будуть збільшуватися. Зараз військові округи мають постачати по 200 контрактників на тиждень - це близько 1500 людей на місяць. Ця цифра співмірна з темпами утилізації цієї "сировини" на теренах України. Якщо вони збільшать цю рознарядку й дадуть округам завдання постачати по 400-600 резервістів - це буде свідчити про створення наступального угрупування. Це угрупування буде другого сорту, оскільки техніка вже не та, мотивація вже не та, озброєння вже не те. У ворога поки ще є перевага в кількості ракетних снарядів, якими вони нас можуть обстрілювати. Це створює особливу напруженість. Але постачання зброї від наших партнерів в зону бойових дій буде змінювати ситуацію", - зауважив Сунгуровський.

Військовий експерт також додав, що чекає на збільшення напруги на дипломатичному фронті.

"Я чекаю збільшення напруги не лише на фронті, а на дипломатичному фронті також. Якщо Україну будуть змушувати йти на переговори, а в нашому переговорному пулі є прихильники нейтралітету, особливих гарантій наший безпеки з боку Росії, відмови від НАТО й відновлення наших територій станом на 23 лютого - це означає заморожений конфлікт на довгі роки", - підкреслив Сунгуровський.