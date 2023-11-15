Тему з Фаріон можуть підняти перед виборами у США не на користь України, - політолог Дубов

Таку думку висловив політолог, кандидат юридичних наук Геннадій Дубов в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми можемо припускати, що, серед іншого, цю тему також можуть підняти у США, де на сьогоднішній день українське питання з фінансуванням ще не вирішено. Варто подивитися на логіку риторики, зокрема, представників республіканської партії, які, по суті, блокують фінансування України в проєкті державного бюджету. Вони беруть будь-яку тему, що так чи інакше близька американському виборцю", - зазначив він.

У США порушували вже три питання стосовно України. Ймовірно, враховуючи американську традицію, де до питання мови ставляться по-іншому, скандал з екснардепкою та українською мовознавицею Іриною Фаріон можуть використати не на користь України. Цього не варто виключати, вважає Дубов.

"У США порушували питання демократії, чому в Україні не проводяться вибори. Також питання корупції, що нібито Україна є найбільш корумпованою державою всесвіту, принаймні в їхній риториці. А ще вони кажуть, що в Україні забороняють церкву", - додав він.

На його думку, питання про Фаріон сьогодні стає політичним, але виникло воно, певною мірою, випадково.

"Саме тому, що Фаріон зачепила своїми недолугими висловами військовослужбовців полку "Азов", які найбільш активні, мабуть, серед усіх інших підрозділів ЗСУ в медійному просторі. На них звертають достатньо велику увагу через їх роль на фронті. Цей скандал, безумовно, як усі інші, може бути й буде використаний з точки зору політики. Але сьогодні йдеться про особливе сприйняття військових, в тому числі і з точки зору кримінального законодавства. Образа честі, гідності військовослужбовця ЗСУ є окремим складником кримінального правопорушення", - резюмував Дубов.