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Тему з Фаріон можуть підняти перед виборами у США не на користь України, - політолог Дубов

15 листопада, 2023 середа
18:19
Суспільство Ірина Фаріон

Скандал із Фаріон буде використаний з політичної точки зору. Цю тему можуть підняти перед виборами у США

Таку думку висловив політолог, кандидат юридичних наук Геннадій Дубов в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми можемо припускати, що, серед іншого, цю тему також можуть підняти у США, де на сьогоднішній день українське питання з фінансуванням ще не вирішено. Варто подивитися на логіку риторики, зокрема, представників республіканської партії, які, по суті, блокують фінансування України в проєкті державного бюджету. Вони беруть будь-яку тему, що так чи інакше близька американському виборцю", - зазначив він.

У США порушували вже три питання стосовно України. Ймовірно, враховуючи американську традицію, де до питання мови ставляться по-іншому, скандал з екснардепкою та українською мовознавицею Іриною Фаріон можуть використати не на користь України. Цього не варто виключати, вважає Дубов.

"У США порушували питання демократії, чому в Україні не проводяться вибори. Також питання корупції, що нібито Україна є найбільш корумпованою державою всесвіту, принаймні в їхній риториці. А ще вони кажуть, що в Україні забороняють церкву", - додав він.

На його думку, питання про Фаріон сьогодні стає політичним, але виникло воно, певною мірою, випадково. 

"Саме тому, що Фаріон зачепила своїми недолугими висловами військовослужбовців полку "Азов", які найбільш активні, мабуть, серед усіх інших підрозділів ЗСУ в медійному просторі. На них звертають достатньо велику увагу через їх роль на фронті. Цей скандал, безумовно, як усі інші, може бути й буде використаний з точки зору політики. Але сьогодні йдеться про особливе сприйняття військових, в тому числі і з точки зору кримінального законодавства. Образа честі, гідності військовослужбовця ЗСУ є окремим складником кримінального правопорушення", - резюмував Дубов.

  • Нещодавно Ірина Фаріон у "Рандеву з Яніною Соколовою" наголосила, що не може вважати російськомовних військових українцями. Вона назвала їх "москворотими биками, що ганьблять ЗСУ". Громадськість відреагувала на скандальні слова екснардепки, а уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Національної поліції України, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо дискримінації. 

  • На одному з корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки з закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає в цьому навчальному закладі. Згодом на сайті Львівської політехніки оприлюднили  офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників і студентів поза університетом.

  • Водночас студенти Львівської політехніки  закликали правоохоронців перевірити заяви Фаріон.

  • Пізніше екснардепка виклала у вільний доступ лист від кримського студента, який виступив на її підтримку. При цьому Фаріон розкрила особисті дані хлопця, через що на нього вийшла ФСБ. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що поширення персональних даних в умовах війни несе загрозу життю і свободі. Він звернувся до Служби безпеки України, "аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали їм юридичну оцінку".

  • Народна депутатка України Наталія Піпа вважає, що Ірина Фаріон є публічною особою, яка дозволяє собі зайвого в висловлюваннях до багатьох людей.

  • 14 листопада Фаріон звернулась до президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з проханням вжити заходів щодо, на її думку, хамської поведінки заступника командира 3-ї ОШБр майора Максима Жоріна і начальника штабу бригади "Азов" майора Богдана Кротевича, які відповіли їй на заяви про російськомовних військових.

Новини
Україна
скандал
США
Військові новини
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