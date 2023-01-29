Теракт в Ізраїлі: у країні посилять поліцію й армію, а отримання зброї спростять

Про це прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у твіттері.

Як зазначається, під час засідання уряду ухвалили низку рішень: спростити процедуру, за якою отримують дозвіл на носіння зброї, посилення армії та поліції та зміцнення єврейських поселень на західному березі річки Йордан.

Прикметно, що також посилиться боротьба із незаконним володінням зброєю: практику затримань та цілеспрямованих операцій за такі порушення посилять.

Нагадаємо, щонайменше семеро людей загинули і ще троє отримали поранення в результаті теракту 27 січня в синагозі в районі Неве-Яаков в Єрусалимі

Наступного дня стався другий теракт в Єрусалимі за добу: 28 січня в місті Давида, Єрусалим, відбулася стрільба: через імовірний терористичний акт двоє чоловіків отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок терактів у Єрусалимі.

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