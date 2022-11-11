Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Території можуть бути заміновані: мешканців деокупованої Херсонщини закликали не відвідувати ліси, поля, узбережжя, дороги й узбіччя

Території можуть бути заміновані: мешканців деокупованої Херсонщини закликали не відвідувати ліси, поля, узбережжя, дороги й узбіччя

11 листопада, 2022 п'ятниця
21:21
війна з Росією Піротехніки ДСНС проводять роботи по розмінуванню деокупованих територій Херсонської області

Піротехніки ДСНС проводять роботи по розмінуванню деокупованих територій Херсонської області

Про це повідомили в telegram Міністерства внутрішніх справ України.

"Щодня херсонські піротехніки проводять розмінування звільнених територій області. Обстежують метр за метром задля того, щоб кожен мешканець Херсонщини зміг повернутися до звичного життя та не наражався на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Місцеві наводили лад у своїх оселях після окупантів, готуючись до приходу ЗСУ", - військовий про звільнену Херсонщину

Повідомляється, що з початку робіт піротехніками ДСНС було виявлено та знешкоджено 1798 одиниць вибухонебезпечних предметів. Однак роботи залишається ще багато, адже окупанти залишили після себе велику кількість мін, нерозірваних снарядів та інших небезпечних предметів.

"Тому мешканцям Херсонщини треба пам’ятати про власну безпеку та не відвідувати ліси, поля, узбережжя річок, ґрунтові дороги, узбіччя, оскільки вони можуть бути заміновані", - йдеться у дописі.

  • 11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.
  • Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
карта бойових дій
11 листопада, 2022 п'ятниця
Карта бойових дій: 9–11 листопада. ЗСУ зайшли в Херсон
9 листопада, 2022 середа
Зеленський під впливом США змінив позицію щодо переговорів з Росією, - Politico
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
10 листопада, 2022 четвер
"Енергоатом" визначився, як учинити зі співробітниками ЗАЕС, котрі підписали контракти з "Росатомом"
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.63
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 листопада
22:41
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ продовжать наступ. Мови про переговори з РФ не може й бути, - військовий експерт Ступак
22:30
Олексій Данілов
"Звільнятимемо нашу землю незалежно від погоди й пори року": Данілов виключив заморожування конфлікту після звільнення Херсона
22:29
на фото: Еммануель Макрон
"Вітаю з поверненням Херсона": Макрон написав твіт українською мовою
22:03
Міжнародні військові навчання у США проти агресії Росії та Китаю
У США провели міжнародні військові навчання, які імітували вторгнення Росії та Китаю
21:53
Енергетика
Планові вимкнення електроенергії 12 листопада застосують у Києві та семи областях
21:36
Морські дрони
"Подарунок для Путіна": У Литві зібрали $250 тис. на перший морський дрон для України
21:27
ЗСУ
ЗСУ знищили понад 80 і поранили понад 40 окупантів, уразили штаб, пункт управління, 2 місця скупчення ворогів і техніки та 2 склади боєприпасів
21:05
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Херсона - найбільша військова поразка Росії. Колонка Сергія Згурця
20:56
OPINION
Богдан Данилишин
Осінній інфляційний марафон: війна і світові тенденції домінують
20:50
Наслідки одного з російських обстрілів на Нікопольщині
На Нікопольщині внаслідок артобстрілу росіян поранено двох чоловіків
20:43
Олександр Онищенко
Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії, - ЗМІ
20:25
оперативна обстановка
З початку доби окупанти вдарили ракетами, авіацією та РСЗВ по 5 областях України
20:16
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
Ідеолог "русского міра" Дугін натякнув, що за "відступ" з Херсона Путіна слід принести в жертву
20:13
прапор України
Офіційно: вся Миколаївська область, окрім Кінбурна, деокупована
20:10
Володимир Зеленський
"Україна прийде до всіх своїх людей": Зеленський подякував Силам оборони за наступ на півдні та повернення Херсона
19:59
Ексклюзив
Херсон
ЗСУ перемололи росіян на Херсонщині щоденним тиском, - командир підрозділу розвідників
19:33
Москва. Кремль
Родичі Байдена, Пелосі й Остіна, речниця Білого дому та Тімоті Снайдер: Росія заборонила в'їзд ще 200 громадян США
19:32
зерно хліб пшениця елеватор
"Шляхи солідарності": ЄС мобілізує 1 млрд євро на вивезення зерна з України
19:21
Ексклюзив
Іран ракета
Іранські ракети Zolfaghar - складніша ціль для перехоплення ППО, - військовий експерт Коваленко
19:00
Іран
США й три країни Європи хочуть зобов’язати Іран пояснити сліди урану, знайдені на трьох ядерних об’єктах країни, - Reuters
18:50
G20
Лідери G20 засудять загрозу використання ядерної зброї РФ, - Reuters
18:37
Захист міст і зернового коридору: Зеленський оголосив збір на перший у світі флот морських дронів
18:34
Білорусь солдати
Гідні умови життя, зв'язок із рідними: Генштаб пояснив військовим Білорусі та РФ, як здатися Україні
18:27
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Пам’яті будівничої України
18:26
Німеччина солдат армія
Німеччина надасть Україні €1 млрд на кіберзахист і документування воєнних злочинів РФ
18:18
У шотландському місті відремонтують 500 будинків для українських біженців
18:16
Британія
Ексохоронець посольства Британії в Німеччині визнав, що шпигував на користь Росії
18:16
Ексклюзив
карта бойових дій
На Луганщині найактивніші бойові дії йдуть на трьох напрямках, - голова Сєверодонецької ВА
18:10
російські військові
Окупанти попри величезні втрати не залишають спроби взяти під контроль Бахмут, - голова Донецької ОВА
18:02
Анонс
НЕ ІСТФАК: Українці та поляки - друзі навіки?
17:48
НАТО
Швеція слідом за Фінляндією оголосила про небажання розміщувати в себе ядерну зброю після вступу до НАТО
17:36
У селі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів
У селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів
17:32
Ілон Маск
Маск попередив про можливе банкрутство Twitter
17:21
Ексклюзив
Москва. Кремль
Режим у РФ буде стабільний, доки йде війна та люди бояться силовиків, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський
17:20
Зеленський Дуда
"У нас спільний ворог і ми разом будемо переможцями": президент та військове керівництво України привітали Польщу з Днем незалежності
17:10
Ексклюзив
путін путлер
В Кремлі паніка. Генерали вимагають від Путіна перепочинку, - Арʼєв
17:09
Ілюстративне зображення
Росія обстріляла Чернігівщину з важкої артилерії
17:09
Денис Шмигаль і спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен
Шмигаль обговорив з парламентарями Литви створення спецтрибуналу для вищого керівництва РФ
16:59
Зернова допомога Харківщині
"Зерновим коридором" із українських портів вийшло 4 судна зі 120 тис. тонн агропродукції
16:46
путін - орбан
Більшість угорців не поділяють проросійську політику Орбана, - опитування
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV