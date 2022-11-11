Про це повідомили в telegram Міністерства внутрішніх справ України.

"Щодня херсонські піротехніки проводять розмінування звільнених територій області. Обстежують метр за метром задля того, щоб кожен мешканець Херсонщини зміг повернутися до звичного життя та не наражався на небезпеку", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що з початку робіт піротехніками ДСНС було виявлено та знешкоджено 1798 одиниць вибухонебезпечних предметів. Однак роботи залишається ще багато, адже окупанти залишили після себе велику кількість мін, нерозірваних снарядів та інших небезпечних предметів.

"Тому мешканцям Херсонщини треба пам’ятати про власну безпеку та не відвідувати ліси, поля, узбережжя річок, ґрунтові дороги, узбіччя, оскільки вони можуть бути заміновані", - йдеться у дописі.

11 листопада в мережі з'явилися відео українських військових, які вивішували жовто-блакитні стяги в Херсоні. Це підтверджує ГУР Міністерства оборони.

Також 11 листопада у селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів.

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