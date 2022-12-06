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"Територію готують до бойових дій": мер окупованих Олешок розповів про дії росіян на Херсонщині

6 грудня, 2022 вiвторок
22:11
війна з Росією Олешки

Мер окупованих Росією Олешок Херсонської області Євген Рищук назвав гуманітарну ситуацію в місті тяжкою та додав, що територія громади перетворилася на "сіру зону"

Про це Рищук сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я".

"У цілому громади, які розташовані біля Дніпра, перетворилися на "сіру зону", в плацдарм, тому що російські війська не можуть там закріпитися і вони відійшли далі кілометрів на 10 від лінії розмежування, від Дніпра. Вони перебувають у селах Раденськ, у тих селах, там, де ліси. Там в них є можливість сховати свою техніку і відстрілювати "Градами" зараз по Херсону. Вони виїжджають, відстрілюються і заганяють назад у ліс, де їх не видно", - сказав Рищук.

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Мер Олешок зазначив, що окупанти готують цю територію для бойових дій.

"Людей залишилося дуже мало. Як мені знайомий каже, враження, що місто вимерло. У нас був на території громади психоневрологічний будинок-інтернат. Там були люди похилого віку, то їх вивезли – частину до Сімферополя, частину до Генічеська. Інтернат із дітьми вивезли ще раніше, там 82 дитини було. Все готується для того, щоб територія була пристосована до бойових дій", – сказав Рищук.

  • Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що в Олешках зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки.

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Херсонщина
окуповані території
окупанти
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