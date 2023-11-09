Терористи "Хезболли" мають російські протикорабельні ракети, якими можуть атакувати кораблі США, - ЗМІ
У терористичної організації "Хезболла" можуть бути російські протикорабельні ракети "Яхонт", якими вони можуть атакувати військові кораблі Сполучених Штатів
Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що лідер "Хезболли" Сайєд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що його угруповання підготувало "щось" для кораблів США, які розміщені в регіоні після того, як терористи ХАМАСу напали на Ізраїль.
Читайте також: Що таке ліванська організація "Хезболла" і як її терористи загрожують Ізраїлю та світу
Натомість два джерела в Лівані, знайомі з арсеналом терористів, кажуть, що він мав на увазі протикорабельні ракети "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 км.
Звіти ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що "Хезболла" придбала ці ракети у Сирії. Натомість терористи ніколи не підтверджували наявність зброї.
"Хезболла" сприймає військові кораблі США як пряму загрозу через їх здатність вражати угруповання та його союзників. Проте Насралла сказав, що кораблі США в Середземному морі "нас не лякають і не будуть нас лякати".
- Лідер підтримуваного Іраном ліванського угруповання "Хезболла" попередив Сполучені Штати 3 листопада що якщо Ізраїль не припинить наступ на Газу, то конфлікт може перерости в регіональну війну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.65
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе