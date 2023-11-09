Терористи "Хезболли" мають російські протикорабельні ракети, якими можуть атакувати кораблі США, - ЗМІ

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що лідер "Хезболли" Сайєд Хасан Насралла минулого тижня попередив Вашингтон, що його угруповання підготувало "щось" для кораблів США, які розміщені в регіоні після того, як терористи ХАМАСу напали на Ізраїль.

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Натомість два джерела в Лівані, знайомі з арсеналом терористів, кажуть, що він мав на увазі протикорабельні ракети "Яхонт" російського виробництва з радіусом дії 300 км.

Звіти ЗМІ та аналітиків протягом багатьох років вказували на те, що "Хезболла" придбала ці ракети у Сирії. Натомість терористи ніколи не підтверджували наявність зброї.

"Хезболла" сприймає військові кораблі США як пряму загрозу через їх здатність вражати угруповання та його союзників. Проте Насралла сказав, що кораблі США в Середземному морі "нас не лякають і не будуть нас лякати".