Терористичних ударів по Києву з боку росіян поменшає, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Консолідація російських безпілотних комплексів, балістичних й крилатих ракет мала на меті психологічно-військовий ефект. Постійно забезпечувати такий інтенсивний темп ударів по Україні Росія не зможе. Росіяни певний час займалися накопиченням дронів. Щодо крилатих ракет, то ми знаємо темпи виготовлення. Вони не є такими інтенсивними, щоб далі підтримувати темпи ударів більше, ніж 40 ракет на місяць", - зазначив Згурець.

За словами експерта, очікуючи наступальних дій ЗСУ, Росія зробить паузу й буде знову накопичувати свій потенціал.

"А потім розмірковувати над тим, як використовувати цей потенціал саме для стримування наступальних дій ЗСУ. Пауза буде, ударів по столиці України поменшає, тому що ці удари не є раціональними з точки зору військової логіки. Хоча ми розуміємо, що агресор керується злодійською логікою", - підкреслив Згурець.