"Ти - бандерка". У Миколаєві поліція відкрила провадження на чоловіка, що принижував жінок за українську мову
У Миколаєві чоловік у стані алкогольного сп'яніння почав ображати жінок, які спілкувались між собою українською мовою. Поліція розпочала проти нього кримінальне провадження
Про це пише "НикВести" та поліція Миколаївщини.
Зазначається, що у Корабельному районі Миколаєва дві жінки стояли біля магазину. Чоловік пройшов повз них один раз і лайливо висловився в їх бік, після чого відійшов, проте знову повернувся. Почувши українську мову, він назвав їх "бандерками".
"Під час моніторингу поліцейські виявили у інтернет мережі публікацію, у якій зазначається, що у одному з мікрорайонів Миколаєва чоловік на відео принижує на вулиці жінку через її спілкування українською мовою", - йдеться у повідомленні поліції Миколаївщини.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
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