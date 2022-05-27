Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Реальність полягає в тому, що крани, які хотіли реальної безпеки, використали час геополітичного послаблення Росії для того, щоб стати членами НАТО. Ті ж країни, які свого часу не використали цієї змоги, мають тісне співробітництво з НАТО і зараз приєднуються до альянсу. Це Швеція й Фінляндія, які зробили висновки з війни проти України", – сказав він.



Портников наголосив, що таких "доказів", які отримали скандинавські країни, натомість не потребували колишні країни СРСР. Вони добре знали, що таке Радянський Союз, тому приєднались до НАТО.



"Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Естонія – всі вони зробили свій висновок. Що робила в цей час Україна? Розвивала так звану "багатовекторну зовнішню політику": то включала у свою доктрину співробітництво з НАТО, то виключала", – сказав журналіст.



Портников додав, що поки РФ не наважиться на удар безпосередньо на одну з країн НАТО, то така загроза – "політична фантастика". За словами журналіста, лідери країн Північноатлантичного альянсу це добре розуміють, навіть ті, хто каже, що вони наступні.



"Я не розумію, чому наші співвітчизники не бачать, що якраз у НАТО все нормально. Це ефективний оборонний союз, його учасники перебувають під ядерною парасолькою Штатів, Франції та Великої Британії. Ми можемо скільки завгодно повторювати країнам-членам НАТО, що вони наступні, але до того моменту, поки Росія не наважиться завдати удару одній із країн альянсу – це "політична фантастика", – зауважив Портников.



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