"Ти там теж дітей вбивав?": ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною

Про це стало відомо з telegram.

Стало відомо, що співрозмовниця окупанта у щирому подиві й не розуміє, як Україна буде розплачуватися з Європою за надану військову допомогу.

"У будь-якому разі ви (Україна, - ред.) віддасте якусь частину території... Віддайте вже Росії та ну... заспокойтеся", - сказала вона.

Читайте також: Розвідка очікує, що лютий - березень стануть місяцями активних подій на фронті

Зокрема її також шокувало зізнання чоловіка у скоєнні ним тяжких злочинів, а саме вбивств дітей:

"Чому ти мені не сказав про те, що ти там теж дітей убивав?!", - сказала співрозмовниця окупанта.