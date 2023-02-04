"Ти там теж дітей вбивав?": ГУР перехопило розмову окупанта з дружиною
Головне управління розвідки МО України перехопило розмову окупанта з дружиною
Про це стало відомо з telegram.
Стало відомо, що співрозмовниця окупанта у щирому подиві й не розуміє, як Україна буде розплачуватися з Європою за надану військову допомогу.
"У будь-якому разі ви (Україна, - ред.) віддасте якусь частину території... Віддайте вже Росії та ну... заспокойтеся", - сказала вона.
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Зокрема її також шокувало зізнання чоловіка у скоєнні ним тяжких злочинів, а саме вбивств дітей:
"Чому ти мені не сказав про те, що ти там теж дітей убивав?!", - сказала співрозмовниця окупанта.
- Станом на 4 лютого від початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули 460 дітей, ще 919 - отримали поранення.
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