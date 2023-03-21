Тікав від відповідальності та наступив на російську міну: перед судом постане експоліцейський з Ізюма, який працював на окупантів
Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього поліцейського за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України)
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
Слідством встановлено, що колишній дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області під час окупації м. Ізюм перейшов на бік ворога.
Відомо, що він добровільно обійняв псевдопосаду "дільничного інспектора поліції» в незаконно створеному окупаційному органі "Ізюмське районне управління поліції Харківської області".
Зазначається, що псевдоправоохоронець здійснював чергування у складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував "громадський порядок" для окупаційної влади. Агітував своїх колег присягнути на вірність державі-агресору та працювати на окупантів.
"Згодом він став "старшим участковым уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм)" у так званому "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", - йдеться у дописі.
Додається, що після звільнення м. Ізюм обвинувачений переховувався від правосуддя. У жовтні 2022 року він наступив на російську протипіхотну міну та отримав травматичну ампутацію стопи, після лікування правоохоронці затримали чоловіка.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
- 17 березня стало відомо, що за даними слідства, троє колишніх працівників ДУ "Дар’ївська виправна колонія № 10" погодились працювати на окупантів.
- 17 березня Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК "Нафтогаз України".
- 20 березня стало відомо, що Служба безпеки спільно з Держбюро розслідувань викрила ще чотирьох зрадників і колаборантів у процесі стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.29
Купівля 38.29Продаж 39.04
-
EUR
Купівля 40.34Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе