Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що колишній дільничний офіцер поліції сектору превенції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області під час окупації м. Ізюм перейшов на бік ворога.

Відомо, що він добровільно обійняв псевдопосаду "дільничного інспектора поліції» в незаконно створеному окупаційному органі "Ізюмське районне управління поліції Харківської області".

Зазначається, що псевдоправоохоронець здійснював чергування у складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував "громадський порядок" для окупаційної влади. Агітував своїх колег присягнути на вірність державі-агресору та працювати на окупантів.

"Згодом він став "старшим участковым уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм)" у так званому "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", - йдеться у дописі.

Додається, що після звільнення м. Ізюм обвинувачений переховувався від правосуддя. У жовтні 2022 року він наступив на російську протипіхотну міну та отримав травматичну ампутацію стопи, після лікування правоохоронці затримали чоловіка.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.