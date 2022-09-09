Тільки три країни здатні передати Україні БТРи та БМП негайно, - спеціаліст у галузі бронетехінки Саламаха
Тільки Франція, США і Велика Британія можуть забезпечити потреби Збройних сил України в бронетехніці прямо зараз
Про це в етері Еспресо сказав спеціаліст у галузі бронетанкової техніки Микола Саламаха.
"Нам найбільше користі принесли б машини, які створювались в СРСР і по ліцензіях випускались в країнах колишнього Варшавського договору або створювались на шасі на базах таких машин. Ми по-максимуму це використали", - зазначив Саламаха.
Він додав, що постає питання, що потрібно використовувати те, що нам дадуть.
"Реально бронетехніку нам можуть дати ті країни, які їх мають у великій кількості в реальному часі. Це США, Велика Британія та Франція і певно все. Якщо враховувати, що всі бронемашини західного виробництва - це бронезахист принаймні лобової проєкції проти 30 мм бронебійних снарядів радянської техніки - це коловий захист як мінімум 14,5 мм і гармати калібру 30-40 мм. При сучасних системах керування вогнем - це шикарна техніка, яка потрібна у великій кількості вже і негайно", - підсумував експерт.
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