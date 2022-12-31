Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в етері телемарафону "Єдині новини".

На його думку, Україна перемагає в інформаційній війні після початку повномасштабного вторгнення:

"Найголовнішим здобутком є те, що ми фактично не тільки виставили інформаційний щит проти російської пропаганди, але і перемагаємо в інформаційній війні".

Олександр Ткаченко відзначив, що робота на інформаційному фронті має тривати й наступного року:

"Ми плануємо розширення протидії російській дезінформації в інтернеті. Ми хотіли б співпраці з хайтек компаніями, також ми говоримо про необхідність запровадження криміналізаційних статей проти російських пропагандистів. І хочемо підняти рівень боротьби з російською дезінформацією, щоб вона виходила за межі Європи, Америки, для всього світу", - наголосив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, 15 грудня, французький регулятор зобов’язав оператора супутникового зв’язку Eutelsat припинити трансляцію трьох російських каналів – "Россия 1", "Первый канал" і НТВ, програми яких про Україну містять мову ненависті й заклики до насильства.

16 грудня ЄС остаточно затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії: Рада ініціювала призупинення дії ліцензій на мовлення ще чотирьох станцій: НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" і "Первый" Канал.

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