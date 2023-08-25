"Точно прохання РФ, це не витримує жодної критики": дипломат Чалий про позицію Індії щодо України на G20

Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.

"Україна мала принаймні брати участь в дискусії щодо постачання аграрної продукції. Вони підіймають тему продовольчої безпеки, а як без України? Лицемірна, брехлива, несмілива позиція Індія. Дуже дивує ця так звана демократія, яка починає розповідати про Ґанді. Якщо посол Індії в Києві чує, який має досвід роботи в складних країнах, він мав би зробити якийсь крок, щоб тема України прозвучала, якщо йому хочеться комфортно працювати тут",- сказав Чалий.

Він додав, що G20 не точно той саміт, де ми маємо точно бути

"Але повинна тема прозвучати. Як прозвучить найбільша проблема світу - війна в Європі? Як ця тема прозвучить на саміті, де Індія претендує на лідерство? Я дивуюсь Індії - це точно прохання РФ. Велика демократія, яка має свою позицію так принижується. Треба поставити помітку у записнику щодо майбутнього в дипломатії. Це пояснення не витримує жодної критики, що вони жодним чином не хочуть бачити Україну навіть в темі продовольчої безпеки", - підсумував дипломат.