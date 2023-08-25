"Точно прохання РФ, це не витримує жодної критики": дипломат Чалий про позицію Індії щодо України на G20
Незапрошення України на саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня, показує лицемірну та несміливу позицію Нью-Делі. Україна мала бути хоча б в контексті продовольчої безпеки
Про це в ефірі Еспресо заявив дипломат Валерій Чалий.
"Україна мала принаймні брати участь в дискусії щодо постачання аграрної продукції. Вони підіймають тему продовольчої безпеки, а як без України? Лицемірна, брехлива, несмілива позиція Індія. Дуже дивує ця так звана демократія, яка починає розповідати про Ґанді. Якщо посол Індії в Києві чує, який має досвід роботи в складних країнах, він мав би зробити якийсь крок, щоб тема України прозвучала, якщо йому хочеться комфортно працювати тут",- сказав Чалий.
Він додав, що G20 не точно той саміт, де ми маємо точно бути
"Але повинна тема прозвучати. Як прозвучить найбільша проблема світу - війна в Європі? Як ця тема прозвучить на саміті, де Індія претендує на лідерство? Я дивуюсь Індії - це точно прохання РФ. Велика демократія, яка має свою позицію так принижується. Треба поставити помітку у записнику щодо майбутнього в дипломатії. Це пояснення не витримує жодної критики, що вони жодним чином не хочуть бачити Україну навіть в темі продовольчої безпеки", - підсумував дипломат.
- 15 серпня стало відомо, що на саміт Великої двадцятки, який відбудеться у Нью-Делі 9-10 вересня, запросили президента Росії Володимира Путіна, однак у списку запрошених немає представників України.
- Світові ЗМІ припускали, що президент РФ Путін може особисто взяти участь у саміті G20 в Індії, попри те, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на його арешт.
- 16 серпня міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня.
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