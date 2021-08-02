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Точно розглядатимемо, - Кузін про послаблення карантину для вакцинованих

2 серпня, 2021 понедiлок
12:55
Коронавірус Ігор Кузін

Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих українців

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі Радіо Свобода.

"Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і приймати  рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", – зазначив Кузін.

За його словами, норми будуть переглядатися залежно від ситуації.

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МОЗ
Вакцинація
карантин
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