Точно розглядатимемо, - Кузін про послаблення карантину для вакцинованих
Міністерство охорони здоров’я розглядає можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих українців
Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі Радіо Свобода.
"Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і приймати рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", – зазначив Кузін.
За його словами, норми будуть переглядатися залежно від ситуації.
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- Нагадаємо, що за липень в Україні зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19.
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