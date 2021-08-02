Точно розглядатимемо, - Кузін про послаблення карантину для вакцинованих

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі Радіо Свобода.

"Зараз наша головна мета – вакцинувати якомога більшу кількість населення. У разі можливого спалаху ми будемо враховувати показники охоплення щепленнями і приймати рішення. Наразі рано говорити про конкретні умови, але ми точно розглядатимемо можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованого населення", – зазначив Кузін.

За його словами, норми будуть переглядатися залежно від ситуації.



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Нагадаємо, що за липень в Україні зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19.