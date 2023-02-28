Про це повідомляє Kazinform.

За словами Токаєва, візит Блінкена до Астани важливий з точки зору надання додаткового імпульсу для побудови стратегічного співробітництва між Казахстаном та США.

"У нас дуже хороші та надійні довгострокові партнерства в таких стратегічно важливих сферах, як безпека, енергія, торгівля та інвестиції. Тому ми готові надалі розвинути цю співпрацю. Використовуючи цю можливість, я хотів би висловити нашу вдячність за постійну та тверду підтримку Сполученими Штатами нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету", - сказав Токаєв.