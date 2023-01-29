Топ-функціонера Консервативної партії Британії Захаві звільнили через фінансовий скандал

Про це повідомляє видання Sky News.

Повідомляється, що йдеться про події, які трапилися кілька років тому, коли Захаві продав свою частку в YouGov за суму, яка оцінюється у 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Акціями він володів через офшорну фірму Balshore Investments, що базується в Гібралтарі.

Як результат, Захаві мав би сплатити певну суму до Королівської податкової та митної служби, але, як стверджувалось, не зробив цього, бо не задекларував доходу від продажу частки в YouGov. За даними ЗМІ, зрештою він усе ж виправив помилку й сплатив податки включно зі штрафом – загалом п’ять мільйонів фунтів стерлінгів.

Видання зазначає, що минулого тижня вже колишній керівник Консервативної партії визнав, що допустив "необачну, але несвідому помилку" під час подання податкової звітності, й підтвердив, що сплатив усі необхідні внески до британського бюджету (не уточнивши, однак, чи йдеться також про штраф).

Але це не зменшило хвилю обурення діями Захаві, оскільки вперше про них стало відомо влітку 2022 року, коли його призначили міністром фінансів у тодішньому уряді Бориса Джонсона – і тоді він не підтверджував цих повідомлень.

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Зазначається, що після закликів опозиції прем’єр Сунак доручив раднику з етичних питань серу Лорі Магнусу оцінити, чи порушив Захаві кодекс поведінки міністрів, й у звіті, надісланому вранці в неділю, той дійшов такого висновку.

"У процесі призначення членів урядів, сформованих у вересні 2022 року та жовтні 2022 року, Захаві не розкрив відповідну інформацію – в такому випадку про характер розслідування та його результат у вигляді штрафу – під час свого призначення… Не володіючи цією інформацією, канцелярія кабінету міністрів не мала можливості поінформувати прем'єр-міністра, який призначив його на посаду", – йдеться у звіті.

Водночас у листі про звільнення Захаві з посади керівника Консервативної партії Британії Сунак наголосив, що той має "надзвичайно пишатися" своїми "широкими досягненнями в уряді за останні п'ять років", особливо відзначивши його "успішний нагляд за програмою закупівлі та впровадження вакцини проти COVID-19".

Скандал із Надхімом Захаві став одним з останніх, які постали перед британськими консерваторами.

31 грудня Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попередив співгромадян, що проблеми, перед якими вони постали, не зникнуть у 2023 році, й пообіцяв продовжити підтримку України.

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