ТОП сімейних фільмів на Різдво, які подарують атмосферу свята

Різдвяні фільми для всієї сім'ї – це чудовий спосіб зблизитися зі своєю родиною. У статті ми підібрали список найпопулярніших сімейних фільмів, які дарують тепло, веселощі та різдвяну атмосферу, приносячи радість у кожен дім.

Сам удома (1990)

Режисер: Кріс Коламбус

Актори: Маколей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн, Кетрін О’Гара, Джон Херд

Жанр: комедія, пригоди, сімейні

Цей комедійний фільм став класикою жанру та одним з найвідоміших різдвяних фільмів. Він розповідає історію Кевіна, який випадково залишився сам удома під час різдвяних канікул. Хлопчик стикається з веселими пригодами, захищаючись від двох негідників, які намагаються пограбувати його будинок.

Успіх цього фільму передував виходу наступних частин, але перший фільм залишається класикою, що викликає відчуття ностальгії та радості у святковий період.

Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено (2006)

Режисер: Джон Уайтселл

Актори: Денні ДеВіто, Метью Бродерік, Крістін Девіс, Крістін Шеновец, Алія Шовкет

Країна: США

Жанр: комедія, сімейні

Перфекціоніст Стів Фінч має спокійне та впорядковане життя. Для нього Різдво - це не просто свято, а велика система, де кожна деталь важлива. Стів змушує одягати всю родину вовняні светри з різдвяною символікою, розписуючи план на кожен святковий день. Він вірить, що це створить особливу атмосферу і зблизить усіх. Але коли з'являються нові сусіди, він вперше занепокоєно помічає, що це може зруйнували всі плани.

Хоча його сусід Бадді Холл - проста людина, він хоче якось виділитись. В його думках назріває чудернацький план. Бадді хоче, щоб його будинок світився так сильно, аби святкову ілюмінацію було видно з космосу. Але що з цього вийде?

Крампус: Викрадач Різдва (2015)

Режисер: Майкл Догерті

Актори: ЕмДжей Ентоні, Адам Скотт, Тоні Коллетт, Стефанія Оуен, Кріста Штадлер

Вік: 16+

Країна: США

Жанр: комедія, жахи, фентезі

Якщо ж милі та позитивні історії не для вас, тоді ця кінострічка вам точно сподобається. Цей фільм жахів базується на міфі про Крампуса, демонічного персонажу з західноєвропейської фольклорної традиції, який карає поганих дітей під час Різдва.

У фільмі розповідається про сім'ю Енджелів, батьки Макса постійно сваряться, його сестра мріє втекти на вечірку, загальна атмосфера вдома на Різдво далека від щасливої. Проте, коли один з членів сім'ї випадково порушує давню традицію, викликаючи зло у вигляді Крампуса, ситуація швидко виходить з-під контролю. Сім'я опиняється в лапах демона. Фільм втілює тему різдвяного духу, відображаючи те, як негативні почуття можуть зіпсувати свято та привести до непередбачуваних наслідків.

Чарлі й шоколадна фабрика (2005)

Режисер: Тім Бертон

Актори: Джонні Депп, Фредді Гаймор, Гелена Бонем Картер, Ноа Тейлор, Джеймс Фокс, Девід Келлі, Діп Рой, Адам Годлі

Країна: Велика Британія, США

Жанр: комедія, фентезі, мюзикл, сімейний, пригоди

"Чарлі й шоколадна фабрика" - це адаптація однойменної книги Роальда Даля. Фільм про Віллі Вонку та шоколадку фабрику допомагає повірити в дива, які допоможуть створити святковий настрій.

Головний герой, Чарлі Бакет, маленький хлопчик живе з сім'єю в бідності, але не полишає своїх мрій потрапити на загадкову фабрику шоколаду Віллі Вонки. Однак, зимою у нього з'являється реальна можливість здійснити це бажання, адже Вонка оголошує конкурс, де п'ятеро дітей, які знайдуть золоті квитки в шоколадних батончиках, отримають можливість побувати на екскурсії фабрикою.

Фільм розкриває тему добра, чесності та віри в себе. Крім цього, він пропонує глядачам величезну дозу уяви та пригод, а його яскраві образи та незвичайний світ залишають незабутні враження.

Любіть Куперів (2015)

Режисер: Джессі Нельсон

Актори: Стів Мартін, Даян Кітон, Джон Ґудмен, Ед Гелмс, Алекс Борштейн

Вік: 16+

Країна: США

Жанр: фільми, комедія, драма

"Любіть Куперів" - це різдвяна комедійна драма, що розповідає про сім'ю Куперів, яка готується до святкування Різдва. Різноманітні персонажі цієї сім'ї, кожен зі своїми власними проблемами та турботами, збираються разом для того, щоб зустріти всі свята.

Кінострічка розкриває тему сімейних відносин, любові, толерантності та примирення, показуючи, що навіть у звичайних моментах можна знайти справжню радість. Велика кількість смішних та веселих моментів зворушують, це саме і зробило фільм популярним у різдвяний період.

Різдвяні хроніки (2018)

Режисер: Клей Кайтіс

Актори: Олівер Хадсон, Кімберлі Вільямс-Пейслі, Курт Рассел, Дарбі Кемп,

Країна: США

Жанр: комедія, сімейні, пригоди, фентезі

"Різдвяні хроніки" (The Christmas Chronicles) - це пригодницька комедія від компанії Netflix, в якій головну роль виконав Курт Рассел. У фільмі розповідається історія двох дітей, Кейт та Тедді Пірс, які вирішують зафільмувати Санта-Клауса на відеокамеру, але їх план несподівано вийшов з-під контролю, і вони самі потрапляють у пригоду, допомагаючи Санті врятувати Різдво.

Ця кінострічка містить елементи пригод, смішні моменти та викликає добрі почуття, що робить його чудовим вибором для святкового перегляду всією родиною.

Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке (2020)

Режисер: Михайло Костров

Актори: Костянтин Лінартович, Григорій Бакланов, Леся Самаєва, Володимир Задніпровський, Діана Розовлян, Арам Арзуманян

Країна: Україна

Жанр: сімейний

Фільм знятий за мотивами казки Сашка Лірника "Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід".

Історії розповідає про відважного козака Семена, який славився своєю вправністю серед побратимів. Але його справжнє випробування прийшло, коли він мусив вийти на бій із самим Дияволом. Семен опинився у складних обставинах, тому що нечисть дуже лютувала через відсутність козаків у пеклі – усі вони, захищаючи рідну землю, ніколи не скупувались кров'ю. Тому всім козакам прощались гріхи. Тож, Семену доведеться протистояти злу та виконати завдання, аби не залишитися в пеклі назавжди.

Ґрінч або Як Ґрінч украв Різдво (2000)

Режисер: Рон Говард

Актори: Джим Керрі, Тейлор Момсен, Джеффрі Тамбор, Крістін Баранскі, Ентоні Гопкінс, Білл Ірвін, Моллі Шеннон

Країна: США, Німеччина

Жанр: комедія, фентезі, сімейний

"Грінч" або "Ґрінч" - це адаптація однойменної книги Теодора Сьюзі, яка розповідає про зеленого та неприязного Грінча, який вирішив вкрасти Різдво у жителів міста Хувіль (Хтовськ). Ґрінч ненавидить Різдво та вирішує вкрасти подарунки, прикраси та інше, щоб зіпсувати свято усім мешканцям міста. Але трапляються події, які змушують його змінити свої погляди та віднайти радість у святі.

Кінострічка має чарівну атмосферу, веселих та незвичних персонажів і повчальний сюжет, що розкриває значення доброти та співчуття, ідеальний для перегляду під час різдвяних свят.

Ельф (2003)

Режисер: Джон Фавро

Актори: Вілл Фаррел, Джеймс Каан, Боб Ньюхарт, Едвард Еснер, Мері Стінберген, Зої Дешанель

Країна: США, Німеччина

Жанр: комедія, фентезі, романтичні, сімейні

"Ельф" (Elf) - це різдвяна комедія, що розповідає про Бадді, людину, яка виростила на Північному полюсі серед ельфів після того, як випадково потрапила до мішка Санта-Клауса. Він вирушає в Нью-Йорк, щоб знайти свою справжню родину. У місті Бадді стикається зі зневірою місцевих щодо сявта Різдва і вирішує виправити це.

Смішна та щира історія про пригоди й важливість віри в Різдво, яка подарує глядачам душевне тепло та святковий настрій.

Гаррі Поттер і філософський камінь (2001)

Режисер: Кріс Коламбус

Актори: Річард Гарріс, Меггі Сміт, Роббі Колтрейн, трійнята Саундерс, Деніел Редкліфф, Фіона Шоу

Країна: Велика Британія, США

Жанр: пригоди, фентезі, сімейні

"Гаррі Поттер і філософський камінь" — це перший фільм із серії екранізованих книг Джоан Роулінг про юного чарівника Гаррі Поттера. У цій частині Гаррі, після того, як дізнається про своє справжнє покликання, вступає до школи чаклунства та магії «Хогвартс», де він знаходить справжніх друзів та стикається із загадковими подіями. Разом із своїми новими приятелями, Герміоною та Роном, Гаррі розкриває таємниці школи та намагається розгадати загадку про філософський камінь.

Цей захопливий фільм приваблює не лише казковим світом, а й через міцну дружбу, пригоди та магію. Перед Різдвом – це чудова ідея гарно прикрасити кімнату, взяти ковдру та гарячий напій, і отримувати задоволення від перегляду цієї історії, що захоплює.