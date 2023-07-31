Про це інформує Reuters.

У понеділок Toyota повідомила, що прискорить розробку трансмісії з постачальниками Denso та Aisin, а також місцеве проєктування та розробку розумних панелей для водія (smart cockpits), які враховують потреби китайського ринку.

Автовиробник заявив, що намагатиметься значно зменшити виробничі витрати, у тому числі за допомогою розвитку місцевої бази постачальників, щоб стати конкурентнішими.

Компанія нещодавно представила нову стратегію виробництва електрокарів, яка передбачає зміни постачання і розробку акумуляторів довгого пробігу. Китай, який раніше вважався як можливість для нескінченного зростання для іноземних автовиробників, тепер став все більш конкурентним ринком через зростання місцевих компаній.