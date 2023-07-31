Toyota посилить розвиток електрокарів і технологій в Китаї
Японський автовиробник Toyota збільшить інвестиції в технології електромобілів у Китаї, намагаючись випередити внутрішню конкуренцію на найбільшому ринку світу
Про це інформує Reuters.
У понеділок Toyota повідомила, що прискорить розробку трансмісії з постачальниками Denso та Aisin, а також місцеве проєктування та розробку розумних панелей для водія (smart cockpits), які враховують потреби китайського ринку.
Автовиробник заявив, що намагатиметься значно зменшити виробничі витрати, у тому числі за допомогою розвитку місцевої бази постачальників, щоб стати конкурентнішими.
Компанія нещодавно представила нову стратегію виробництва електрокарів, яка передбачає зміни постачання і розробку акумуляторів довгого пробігу. Китай, який раніше вважався як можливість для нескінченного зростання для іноземних автовиробників, тепер став все більш конкурентним ринком через зростання місцевих компаній.
- Нагадаємо, у березні 2022 року Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів на територію РФ, а у вересні остаточно закрила завод у Росії.
- 27 квітня стало відомо, що торік компанія виготовила та продала рекордну кількість авто.
- У липні японські компанії Toyota Motor і Mitsubishi Heavy Industries оголосили про співпрацю в розробці місяцеходів.
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