Трамп був завербований ще КДБ СРСР, - політолог Фельштинський
Політолог Юрій Фельштинський переконаний, що Дональд Трамп є агентом Кремля, який був завербований ще КДБ СРСР
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я думаю, що Трамп був завербований ще КДБ СРСР. Він був і є агентом Кремля та Путіна. Про це говорять багато фактів, однак завжди було важко довести агентурну співпрацю будь-якої людини. Доказом того, що Трамп агент Кремля є те, що він ніколи не говорив нічого поганого про Путіна. В це важко повірити, однак це є однією з умов вербування агентів російських спецслужб", - пояснив він.
Політолог також пояснив, що довести причетність людини до іноземних спецслужб завжди було проблемою.
"Спецслужби завжди мали проблеми з тим, як довести причетність людини до іноземних розвідок. До прикладу можна навести історію з Олегом Гордієвським, який був завербований британською розвідкою. Він підозрювався у співпраці з іноземними розвідками, але протягом місяців розслідування доказів не було знайдено. Його відпустили і він просто втік", - додав Фельштинський.
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