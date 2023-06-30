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Трамп був завербований ще КДБ СРСР, - політолог Фельштинський

30 червня, 2023 п'ятниця
23:10
Війна з Росією Дональд Трамп

Політолог Юрій Фельштинський переконаний, що Дональд Трамп є агентом Кремля, який був завербований ще КДБ СРСР

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я думаю, що Трамп був завербований ще КДБ СРСР. Він був і є агентом Кремля та Путіна. Про це говорять багато фактів, однак завжди було важко довести агентурну співпрацю будь-якої людини. Доказом того, що Трамп агент Кремля є те, що він ніколи не говорив нічого поганого про Путіна. В це важко повірити, однак це є однією з умов вербування агентів російських спецслужб", - пояснив він.

Політолог також пояснив, що довести причетність людини до іноземних спецслужб завжди було проблемою.

"Спецслужби завжди мали проблеми з тим, як довести причетність людини до іноземних розвідок. До прикладу можна навести історію з Олегом Гордієвським, який був завербований британською розвідкою. Він підозрювався у співпраці з іноземними розвідками, але протягом місяців розслідування доказів не було знайдено. Його відпустили і він просто втік", - додав Фельштинський.

  • 11 травня Дональд Трамп закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році.
  • Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента США Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів.  
  • Губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у російсько-українську війну. 
  • Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга заявив, що Україна має віддати свої території Росії, Угорщині, Польщі та Румунії. У посольстві України назвали неприпустимою заяву Марги.
  • 30 червня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну
Світ
Україна
Росія
Дональд Трамп
США
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