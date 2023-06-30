Трамп був завербований ще КДБ СРСР, - політолог Фельштинський

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я думаю, що Трамп був завербований ще КДБ СРСР. Він був і є агентом Кремля та Путіна. Про це говорять багато фактів, однак завжди було важко довести агентурну співпрацю будь-якої людини. Доказом того, що Трамп агент Кремля є те, що він ніколи не говорив нічого поганого про Путіна. В це важко повірити, однак це є однією з умов вербування агентів російських спецслужб", - пояснив він.

Політолог також пояснив, що довести причетність людини до іноземних спецслужб завжди було проблемою.

"Спецслужби завжди мали проблеми з тим, як довести причетність людини до іноземних розвідок. До прикладу можна навести історію з Олегом Гордієвським, який був завербований британською розвідкою. Він підозрювався у співпраці з іноземними розвідками, але протягом місяців розслідування доказів не було знайдено. Його відпустили і він просто втік", - додав Фельштинський.