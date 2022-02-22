Трасс і Боррель зателефонували Кулебі після визнання Росією "Л/ДНР": обговорили санкції та подальші кроки
Високий представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Боррель та очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс провели телефонні розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після того, як Росія заявила про визнання "ЛНР" та "ДНР"
Про це йдеться у Twitter міністерки Трасс.
"Розмовляла з Дмитром Кулебою, щоб надати мою повну підтримку Україні та обговорити санкції, які Велика Британія запровадить проти Росії разом із нашими союзниками", - написала Трасс.
Боррель також зазначив, що з Кулебою обговорив подальші кроки після такого рішення Росії. Він написав, що заявляє про "непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України".
Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росіїю території Луганщини та Донеччини.
- Як повідомлялося раніше, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".
- Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.
- Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".
- ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "республік".
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- У Раді Федерації РФ заявили, що Росія визнає терористів "Л/ДНР" у кордонах, які "зараз фактично встановлені".
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