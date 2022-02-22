Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Трасс і Боррель зателефонували Кулебі після визнання Росією "Л/ДНР": обговорили санкції та подальші кроки

Трасс і Боррель зателефонували Кулебі після визнання Росією "Л/ДНР": обговорили санкції та подальші кроки

22 лютого, 2022 вiвторок
01:16
війна з Росією Дмитро Кулеба

Високий представник Євросоюзу з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Боррель та очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс провели телефонні розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою після того, як Росія заявила про визнання "ЛНР" та "ДНР"

Про це йдеться у Twitter міністерки Трасс.

"Розмовляла з Дмитром Кулебою, щоб надати мою повну підтримку Україні та обговорити санкції, які Велика Британія запровадить проти Росії разом із нашими союзниками", - написала Трасс.

Боррель також зазначив, що з Кулебою обговорив подальші кроки після такого рішення Росії. Він написав, що заявляє про "непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України".
 

 

Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росіїю території Луганщини та Донеччини.

  • Як повідомлялося раніше, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".
  • Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР. 
  • Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".
  • ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "республік".
  • Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
  • У Раді Федерації РФ заявили, що Росія визнає терористів "Л/ДНР" у кордонах, які "зараз фактично встановлені".


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Суспільство
ЄС
Велика Британія
російська агресія
"ЛНР"
"ДНР"
Дмитро Кулеба
Жозеп Боррель
ЛДНР
Читайте також:
20 лютого, 2022 неділя
Російські командири вже готуються до безпосереднього вторгнення в Україну, - CBS
Петро Порошенко
20 лютого, 2022 неділя
Нарешті влада визнала реальність, - Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені
19 лютого, 2022 субота
Армія РФ не бажає воювати проти українців, тож Путін обрав сценарій "Б" з використанням "гестапівців", - Піонтковський
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.31
    Купівля 28.31
    Продаж 28.77
  • EUR
    Купівля 32.09
    Продаж 32.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 лютого
02:06
Зеленський
"Ми будемо йти лише мирним дипломатичним шляхом": Зеленський заявив, що "причин для безсонної ночі немає"
02:00
Канада
Канада готується запровадити економічні санкції проти РФ через визнання "Л/ДНР"
01:28
Збігнєв Рау
Визнання Путіним "Л/ДНР": голова ОБСЄ Рау закликав РФ утриматися від військових дій і попередив про довгострокові наслідки
01:21
Джо Байден
Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО
00:56
Путін
"Дружба" на 10 років, подвійне "громадянство", спільна охорона "кордонів" ОРДЛО: до Держдуми внесли законопроєкти про "дружбу та співпрацю" РФ із "Л/ДНР"
00:52
Оновлено
ЛНР
Політики ЄС і Британії назвали визнання Путіним "Л/ДНР" порушенням міжнародного права і Мінських угод та закликали до санкцій проти РФ
00:51
Дмитро Кулеба
Україна скликає Радбез ООН через визнання Росією "Л/ДНР"
00:20
Крим російські війська
Жителі ОРДО повідомили про велику колону військової техніки, що поїхала з окупованого Донецька в напрямку фронту, - Радіо Свобода
00:13
ООС
Названо імена бійців ООС, убитих окупантами 21 лютого
2022, понедiлок
21 лютого
23:32
Путін
Путін в указі про визнання "Л/ДНР" доручив Збройним силам РФ "забезпечити мир" на територіях ОРДЛО
23:23
Порошенко
Порошенко закликав Захід ввести персональні санкції проти Путіна та його оточення
22:46
Білий Дім
"Очікували, готові реагувати": США анонсували санкції за визнання Путіним "Л/ДНР"
22:40
Москва. Кремль
У Раді Федерації РФ заявили, що визнають "Л/ДНР" в "установлених сьогодні кордонах"
22:15
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський поговорив із Байденом і анонсував розмову з Джонсоном
21:39
Путін
Путін підписав укази про визнання "ДНР" і "ЛНР" та пригрозив владі України
21:32
ОРДЛО
Росіяни зупинили освітній процес у всіх школах в ОРДО, педагогам рекомендували "евакуюватися"
21:16
Еммануель Макрон
Макрон терміново скликав Раду оборони Франції на тлі можливого визнання Росією "Л/ДНР"
20:39
ЄС
ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "Л/ДНР"
20:27
Україні, Грузії та Молдові слід швидко відкрити шлях до ЄС і НАТО, - депутат Європарламенту Коваль
20:27
Ексклюзив
Трегубов
На Донбасі в РФ найменші шанси в мілітарному плані, Україна готова та потягне конфлікт такої локалізації , - Трегубов
20:15
Путін
Путін поінформував Макрона і Шольца про намір підписати указ щодо визнання "Л/ДНР"
20:13
Автомобіль Ford, який належив Елакісу Сагірову
У Дніпрі спалили автівку директора ФК "Перемога"
19:56
ООС ЗСУ
Окупанти вбили двох бійців ООС і мирного жителя, ще чотирьох українських військових поранено
19:46
Оновлено
Марк Мампассі
18-річний український футболіст, який покинув "Шахтар" заради Москви, прийняв російське громадянство
19:35
ДНР
"Це буде повною відмовою від Мінських угод та суверенітету України": США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР"
19:17
баскетбол
Збірна Великої Британії з баскетболу відмовилась їхати в Білорусь на матч через російську агресію
19:03
Віктор Медведчук
До будинку Медведчука, який перебуває під домашнім арештом, приїхали автобуси і автомобілі, щоб вивозити майно, - Слідство.Інфо
18:59
​​Еліна Світоліна
Світоліна несподівано програла чешці на старті турніру в Катарі
18:53
Стрічка "Носоріг" Олега Сенцова за перший тиждень прокату зібрала понад 3,5 млн грн
18:48
У кризовий час інвестори виходять із сумнівних активів на кшталт криптовалюти – експерт
18:39
Рух_Олександрія
В УПЛ затвердили розклад матчів 21-22 турів чемпіонату України з футболу
18:38
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Путін вийшов із Мінських угод і визнав себе стороною конфлікту": Яценюк назвав очікуване визнання "Л/ДНР" Росією "ще одним міжнародним злочином проти України"
18:37
В Youtube з‘явився індикатор, який показує прямі трансляції
18:34
Нафтогаз
Арбітражний трибунал в Гаазі розпочав слухання щодо компенсації Нафтогазу за втрачені активи в окупованому Криму
18:34
Терористи "Л/ДНР" відбирають у підприємців ОРДЛО гроші й транспорт на "військові потреби", - Східна правозахисна група
18:33
курс долара
Нацбанк поки що ефективно справляється з подоланням панічних настроїв на валютному ринку - експерт
18:24
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
Визнання "Л/ДНР" - частина плану Путіна по дестабілізації України, - Яценюк
18:15
Дмитро Кулеба
Кулеба ініціював консультації в Радбезі ООН щодо гарантування безпеки України за Будапештським меморандумом
18:14
Ірина Венедіктова
Україна порушила кримінальні справи за "евакуацію" людей з ОРДЛО та відлов "призовників", - Венедіктова
17:59
PR
Через зростання захворюваності у Києві "Ескулаб" знизив ціни на діагностику COVID-19
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV