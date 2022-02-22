Трасс і Боррель зателефонували Кулебі після визнання Росією "Л/ДНР": обговорили санкції та подальші кроки

Про це йдеться у Twitter міністерки Трасс.



"Розмовляла з Дмитром Кулебою, щоб надати мою повну підтримку Україні та обговорити санкції, які Велика Британія запровадить проти Росії разом із нашими союзниками", - написала Трасс.



Боррель також зазначив, що з Кулебою обговорив подальші кроки після такого рішення Росії. Він написав, що заявляє про "непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України".



Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росіїю території Луганщини та Донеччини.

Як повідомлялося раніше, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік".

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.

Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".

ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "республік".

Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".

У Раді Федерації РФ заявили, що Росія визнає терористів "Л/ДНР" у кордонах, які "зараз фактично встановлені".



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