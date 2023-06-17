Треба готуватися до дуже складних відносин між Туреччиною та США, - експерт-міжнародник Семиволос
Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, зазначив, що ключова проблема у відносинах Вашингтона та Анкари – літаки, які конгрес відмовляється давати Туреччині
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Експерт-міжнародник дав коментар щодо подальшого розвитку відносин між США та Туреччиною.
"Зараз Туреччина робить паузу після виборів президента. Прийшов новий уряд Ердогана, якому треба якимось чином розрулювати внутрішньополітичну та економічну ситуацію, наприклад, стабілізувати ліру. До того ж у більшості міністерств Туреччини нові очільники, які зараз зайняті більше розстановкою кадрів та напрацюванням нових варіантів розвитку. Саме тому ми бачимо певну паузу", - пояснив директор Центру близькосхідних досліджень.
Ігор Семиволос зауважив, що можливо ця пауза може бути використана американцями, щоб закріпити дуже складний трек між США і Туреччиною, аби спробувати зрушити його з мертвої точки.
"Треба пам'ятати, що ключова проблема цього треку – літаки. Конгрес категорично відмовляється давати Туреччині літаки, тому що вони можуть бути використані у Сирії. Також є ще над чим думати, враховуючи позицію Ердогана по Швеції та іншим питанням у НАТО. Ми бачимо, що у черговий раз Туреччина заблокувала рішення в Альянсі щодо напрацювання спільних підходів до російської агресії. Туреччина постійно буде робити якісь зачіпки, тому треба готуватися до дуже складних відносин між Вашингтоном та Анкарою. Єдине, що може змінити ситуацію, - подальше ослаблення Росії, яка для Туреччини вже не буде становити такого інтересу. Хоча тут я маю сумніви, що ця опція спрацює, бо ослаблена Росія можливо для Туреччини виглядатиме ще привабливіше", - сказав Семиволос.
- 30 травня Байден обговорив зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом входження Швеції до НАТО. Він заявив, що питання ратифікації Туреччиною шведської заявки, також обговорять на щорічному саміті у Вільнюсі.
- 2 червня президент США Джо Байден вважає, що Швеція вступить до Північноатлантичного альянсу найближчим часом
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе