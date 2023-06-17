Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Експерт-міжнародник дав коментар щодо подальшого розвитку відносин між США та Туреччиною.

"Зараз Туреччина робить паузу після виборів президента. Прийшов новий уряд Ердогана, якому треба якимось чином розрулювати внутрішньополітичну та економічну ситуацію, наприклад, стабілізувати ліру. До того ж у більшості міністерств Туреччини нові очільники, які зараз зайняті більше розстановкою кадрів та напрацюванням нових варіантів розвитку. Саме тому ми бачимо певну паузу", - пояснив директор Центру близькосхідних досліджень.

Ігор Семиволос зауважив, що можливо ця пауза може бути використана американцями, щоб закріпити дуже складний трек між США і Туреччиною, аби спробувати зрушити його з мертвої точки.

"Треба пам'ятати, що ключова проблема цього треку – літаки. Конгрес категорично відмовляється давати Туреччині літаки, тому що вони можуть бути використані у Сирії. Також є ще над чим думати, враховуючи позицію Ердогана по Швеції та іншим питанням у НАТО. Ми бачимо, що у черговий раз Туреччина заблокувала рішення в Альянсі щодо напрацювання спільних підходів до російської агресії. Туреччина постійно буде робити якісь зачіпки, тому треба готуватися до дуже складних відносин між Вашингтоном та Анкарою. Єдине, що може змінити ситуацію, - подальше ослаблення Росії, яка для Туреччини вже не буде становити такого інтересу. Хоча тут я маю сумніви, що ця опція спрацює, бо ослаблена Росія можливо для Туреччини виглядатиме ще привабливіше", - сказав Семиволос.