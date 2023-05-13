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Ексклюзив

Треба легалізувати виплати за відмову призиватися до армії, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов

13 травня, 2023 субота
15:11
Суспільство військкомат

Єгор Фірсов, військовослужбовець ЗСУ, екснардеп України, вважає, щоб спрямувати корупційний рух військкоматів у державний бюджет, треба цей процес законодавчо урегулювати

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми з військовими безпосередньо знаємо, який існує рівень корупції у військкоматах. Моя ідея полягає у тому, щоб людина могла офіційно заплатити за те, аби не призиватися до армії. По-перше, ці гроші мали б йти до державного бюджету та працювати на потреби ЗСУ, щоб до армії купувалося все необхідне, бо зараз ці гроші йдуть у кишені чиновникам", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Єгор Фірсов додав, що краще б якісь програмісти чи бізнесмени заплатили умовну суму, яку визначить законодавець, наприклад, у $10 чи $20 тис., ніж вони будуть створювати проблему війську, а потім ще й втечуть з поля бою.

"Можуть бути побоювання, що служити будуть тільки виключно бідні, але на мою думку, це тільки побоювання, бо насправді так і є. Зараз всі більш заможні та багаті люди, які несуть службу, прийшли самостійно до підрозділів. Я не бачив бізнесмена, який прийшов служити, тому що отримав повістку", - розказав військовий.

Фірсов пояснив, що ця ідея йому прийшла, коли у Львові якісь мажори в авто слухали російську музику, і їм у знак покарання вручили повістки.

"Але мова про інше, я переконаний, що цих мажорів я не зустріну в армії, а співробітники військкомату, які вручали їм повістки, куплять новенькі автівки. І щоб корупційний рух у військкоматах спрямувати у державний бюджет, треба цей процес легалізувати", - підкреслив екснардеп України.

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Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
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