"Треба перестати турбуватися про Путіна": Джонсон закликав Захід бути більш рішучим у підтримці України

Про це політик сказав в інтерв'ю "Бабелю".

За його словами, Захід не брав Україну до НАТО, бо боявся спровокувати Путіна, "і це призвело до найгіршої за 80 років війни в Європі". На переконання Джонсона, після перемоги Україна має врешті стати членом Альянсу.

"Здається, що ми постійно на крок позаду. Нам потрібно зробити крок уперед і дати Україні те, чого вона потребує, щоб закінчити [війну] зараз", - висловився Джонсон.

Він зауважив, що вважає страх перед Путіним абсурдним.

"Цього хлопця можна спровокувати чим завгодно. Він уже довів цю війну до найжахливішого рівня варварства", - сказав ексочільник британського уряду.

Він наголосив, що перемога над РФ стане можливою, якщо озброїти Україну безпілотниками, далекобійними ракетами, РСЗВ, системами ППО тощо.

"Треба перестати турбуватися про Путіна", - підкреслив Джонсон.