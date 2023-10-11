"Треба перестати турбуватися про Путіна": Джонсон закликав Захід бути більш рішучим у підтримці України
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід надто довго боявся спровокувати президента РФ Володимира Путіна і це був "абсурдний страх"
Про це політик сказав в інтерв'ю "Бабелю".
За його словами, Захід не брав Україну до НАТО, бо боявся спровокувати Путіна, "і це призвело до найгіршої за 80 років війни в Європі". На переконання Джонсона, після перемоги Україна має врешті стати членом Альянсу.
"Здається, що ми постійно на крок позаду. Нам потрібно зробити крок уперед і дати Україні те, чого вона потребує, щоб закінчити [війну] зараз", - висловився Джонсон.
Він зауважив, що вважає страх перед Путіним абсурдним.
"Цього хлопця можна спровокувати чим завгодно. Він уже довів цю війну до найжахливішого рівня варварства", - сказав ексочільник британського уряду.
Він наголосив, що перемога над РФ стане можливою, якщо озброїти Україну безпілотниками, далекобійними ракетами, РСЗВ, системами ППО тощо.
"Треба перестати турбуватися про Путіна", - підкреслив Джонсон.
- Улітку Джонсон застеріг США від "втоми від України". Він підкреслив, що перемога України "життєво важлива для демократії та свободи в усьому світі".
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