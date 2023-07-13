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"Провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років": Джонсон застеріг США від "втоми від України"

13 липня, 2023 четвер
08:16
Світ Борис Джонсон

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Штати не втомлюватись і продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії

Про це пише CNN.

Так, Джонсон закликав США продовжувати підтримувати Україну, зокрема наданням зброї. Він сказав, що не може бути "можливого виправдання" для відтермінування вступу України в НАТО.

"Не може бути жодного виправдання чи причини, щоб продовжувати пустувати й зволікати", - зауважив колишній британський прем'єр.

Він зазначив, що "дуже важливо" встановити, що Україна перебуває на шляху до членства в Альянсі.

"Останнє заперечення, що залишилося, полягало в тому, що це буде провокацією для Володимира Путіна. Ну, ми бачили, що відбувається, коли у вас немає України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років", - наголосив політик.

Джонсон додав, що крім окупантів, ворогом Києва є "втома від України". Він підкреслив, що перемога України "життєво важлива для демократії та свободи в усьому світі".

"Це виснаження решти світу, і особливо прихильників України, у забезпеченні перемоги. Але вони (українці, - ред.) мають перемогти, це абсолютно важливо", - заявив Борис Джонсон.

Крім того, британський політик підтримав рішення США відправити Україні касетні боєприпаси, попри те, що Велика Британія є учасником Конвенції про касетні боєприпаси.

"Я думаю, що президент Байден вчинив правильно, поставивши їх, і чим швидше українці зможуть використати їх, щоб відвоювати свою територію, тим більше життів буде врятовано", - зауважив він.

Що відомо про саміт НАТО та вступ України до Альянсу

11-12 липня у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. Засідання проходили на рівні лідерів країн та урядів. Уперше саміт приймала Литва. Заходи відбувались у конгрес-центрі LITEXPO. Безпеку під час заходів забезпечували тисячі військовослужбовців, небо захищали комплекси ППО Patriot і NASAMS.

У зустрічах брали участь лідери 31 країни НАТО включно з президентом США Джо Байденом, додатково були запрошені делегації Японії, Південної Кореї, Нової Зеландії, Австралії, України та Швеції. Загалом до Вільнюса мали прибути понад 2400 членів з 48 іноземних делегацій, у тому числі до 40 очільників держав і до 150 інших високопоставлених урядовців. Також у саміті брав участь український президент Володимир Зеленський.

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Проте Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України і заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.  

Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення Вільнюського саміту НАТО за підсумками першого дня. Він вважає, що Альянсу не слід зволікати зі вступом України до військово-політичного блоку. Пізніше міністр також повідомив, що у НАТО не називали, які умови має виконати Україна для вступу до Альянсу, також невідомо, хто їх має сформулювати.

У середу, 12 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фумідо Кішідою та головував на зустрічі лідерів країн НАТО із політичними керівниками країн Індо-Тихоокеанського регіону. Також однією з ключових подій цього дня стало проведення Ради НАТО - Україна на вищому рівні. Пріоритетом перемовин стали і нові пакети підтримки для української армії на полі бою та гарантії безпеки для України на шляху до Альянсу.

Цього дня країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни. 

Володимир Зеленський прокоментував результати саміту НАТО, та заявив, що якби Україна отримала запрошення до Альянсу, то вони "були б ідеальні". Згодом президент України визнав, що в результаті Альянс прибрав будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО – Росія більше не матиме шлагбаум перед дверима НАТО.

Детальніше про події саміту НАТО дивіться у текстовому онлайні Еспресо.TV.

Україна
Війна з Росією
Борис Джонсон
НАТО
США
Велика Британiя
вступ до НАТО
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