Треба вимагати зброю в Заходу, щоб РФ не відчувала безкарності, - боєць ТрО Фірсов
Треба намагатися вимагати від партнерів зброю, щоб ЗСУ могли бити по російській критичній інфраструктурі у відповідь
Про це в ефірі Еспресо заявив боєць ТрО Єгор Фірсов.
"Згадайте, коли ми постійно просили світ закрити нам небо. По факту, з європейською технічною допомогою, але своїми силами - літаками, пілотами закрили небо, так, що жодний літак не може залетіти на територію будь-якої області. Треба намагатися вимагати від партнерів зброю та снаряди, щоб ми могли бити, в тому числі і по Росії, щоб вона відчувала, що безкарності немає", - вважає він.
На думку бійця, росіяни мають розуміти, що Україна може завдати дзеркального удару у відповідь.
"Що на будь-який акт злочину, коли їхній снаряд прилітає в Київ, подібний снаряд прилетить у Білгород, Ростов, Москву і також знищить критичну інфраструктуру, щоб вони сиділи без світла і тепла. Можливо, тоді росіяни задумаються, що є така дзеркальна відповідь. Поки Росія відчуває безкарність, це буде продовжуватися", - підсумував Фірсов.
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