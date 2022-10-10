Про це в ефірі Еспресо заявив боєць ТрО Єгор Фірсов.

"Згадайте, коли ми постійно просили світ закрити нам небо. По факту, з європейською технічною допомогою, але своїми силами - літаками, пілотами закрили небо, так, що жодний літак не може залетіти на територію будь-якої області. Треба намагатися вимагати від партнерів зброю та снаряди, щоб ми могли бити, в тому числі і по Росії, щоб вона відчувала, що безкарності немає", - вважає він.

На думку бійця, росіяни мають розуміти, що Україна може завдати дзеркального удару у відповідь.

"Що на будь-який акт злочину, коли їхній снаряд прилітає в Київ, подібний снаряд прилетить у Білгород, Ростов, Москву і також знищить критичну інфраструктуру, щоб вони сиділи без світла і тепла. Можливо, тоді росіяни задумаються, що є така дзеркальна відповідь. Поки Росія відчуває безкарність, це буде продовжуватися", - підсумував Фірсов.