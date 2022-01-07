"Треба зробити все": Лукашенко на Різдво заявив про намір "повернути Україну в лоно справжньої віри"

Про це Лукашенко сказав під час промови у храмі Білоруської православної церкви Московського патріархату, передає БЕЛТА.



При цьому Лукашенко назвав розколом надання автокефалії Православній церкві України.



"Нам треба зробити все, щоби повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть у релігійних напрямках такий розкол, який подолати буде дуже складно", - сказав Лукашенко.



Читайте також. Білоруський священик про Лукашенка: "Сатана не може покаятися"



Крім того, він заявив, що Білорусі в 2020 році "хотіли піднести автокефалію".



"Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести - автокефалію, розкол нашої церкви тощо. Ви все це знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше у Лукашенка заявили про готовність розміщення у Білорусі ядерної зброї через нібито "загрозу НАТО" та оприлюднили проєкт змін до Конституції - виключення статті про без'ядерний і нейтральний статус держави.