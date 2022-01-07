"Треба зробити все": Лукашенко на Різдво заявив про намір "повернути Україну в лоно справжньої віри"
У п'ятницю, 7 січня, коли православні східного обряду святкують Різдво Христове, самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір "повернути Україну в лоно справжньої віри"
Про це Лукашенко сказав під час промови у храмі Білоруської православної церкви Московського патріархату, передає БЕЛТА.
При цьому Лукашенко назвав розколом надання автокефалії Православній церкві України.
"Нам треба зробити все, щоби повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть у релігійних напрямках такий розкол, який подолати буде дуже складно", - сказав Лукашенко.
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Крім того, він заявив, що Білорусі в 2020 році "хотіли піднести автокефалію".
"Це те, що і нам хотіли у 2020 році піднести - автокефалію, розкол нашої церкви тощо. Ви все це знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів", - сказав Лукашенко.
- Нагадаємо, раніше у Лукашенка заявили про готовність розміщення у Білорусі ядерної зброї через нібито "загрозу НАТО" та оприлюднили проєкт змін до Конституції - виключення статті про без'ядерний і нейтральний статус держави.
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