Тренер "Барселони" Куман різко розкритикував фанів, які атакували його авто
Головний тренер "Барселони" Рональд Куман розкритикував фанатів, які атакували його авто після матчу з "Реалом"
Про це повідомляє Marca.
За словами Кумана, фанати, які атакували його автівку, мають проблеми з освітою.
"Я не думаю, що із цієї ситуації був вихід. Це є соціальна проблема. Це люди, які мають проблеми з освітою. Вони нічого не знають про норми та цінності. За рахунку 0:2 на полі атмосфера була зовсім іншою. Не треба приділяти цим людям стільки уваги. Вже всі переглянули це відео. Може здатися, що це трапилося тільки зі мною, проте з таким стикалося багато футболістів та їхніх родин", – сказав Рональд Куман.
У 10-му турі чемпіонату Іспанії "Барселона" на своєму полі програла "Реалу" з рахунком 1:2 в Ель-Класико. Після матчу розлючені вболівальники атакували автомобіль головного тренера Рональда Кумана.
Фанати заблокували автівку і якийсь час не дозволяли Куману покинути територію стадіону "Камп Ноу". Деякі люди кидали в авто предмети та били його ногами.
- 24 жовтня у 10-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Реал" переміг у гостях "Барселону" в Ель-Класико.
- Після цього в мережі з'явилось відео, як фанати атакували автівку головного тренера "Барси" Рональда Кумана.
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